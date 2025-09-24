원주시, 복지부 노인일자리 평가 ‘최우수 지자체’ 선정

원주시·원주시니어클럽·원주시노인종합복지관 동시 수상 쾌거

강원도 원주시는 보건복지부가 주관한 '2025년 노인일자리 및 사회활동 지원사업' 평가에서 최우수 지자체로 선정되는 쾌거를 거뒀다.

보건복지부는 전국 시군구를 대상으로 노인일자리 사업 운영성과, 어르신 만족도, 참여자 안전관리, 혁신적 일자리 모델 발굴 등을 종합적으로 심사해 전국 14개 지자체(대상 2, 최우수상 6, 우수상 6)를 우수기관으로 선정했다.

원주시는 인천 남동구, 인천 연수구 등과 함께 최우수상에 선정되는 영예를 안았으며, 원주시 노인일자리 사업의 대표 수행기관인 원주시니어클럽과 원주시노인종합복지관도 나란히 보건복지부 장관상을 수상해 원주시의 노인일자리 정책 역량을 전국적으로 알렸다.

원주시니어클럽은 '1그룹 최우수 A등급'을 받아 장관상과 함께 인센티브 2,500만 원을 확보했고, 원주시노인종합복지관 역시 '2그룹 최우수 S등급'을 기록하며 장관상과 인센티브 2,500만 원을 지원받게 됐다.

이번 성과를 바탕으로 원주시 노인일자리 사업의 확대와 질적 개선이 더욱 탄력을 받을 것으로 기대된다.

원강수 원주시장은 "이번 수상은 어르신들의 적극적인 참여와 현장 관계자들의 헌신적인 노력으로 맺은 결실"이라며 "앞으로도 어르신 눈높이에 맞는 양질의 일자리를 지속적으로 발굴·확대해 건강하고 활기찬 노후를 지원하겠다"고 말했다.





