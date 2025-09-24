문화관광연구원 'AI시대 예술 생태계의 변화와 대응과제' 포럼

오는 26일 아트코리아랩에서

한국문화관광연구원은 예술경영지원센터와 함께 오는 26일 오후 2시 아트코리아랩 6층 아고라에서 '인공지능(AI)×예술 포럼: AI시대 예술 생태계의 변화와 대응과제'를 개최한다고 24일 밝혔다.

포럼에서는 AI로 인한 예술계의 변화와 그 영향에 대해 논의하고 국내외 예술 기관들의 대응 현황 조사 결과 등을 공유할 예정이다.

연구원의 김윤경 부연구위원이 'AI로 인한 예술계의 변화와 이슈, 정책적 도전과제'를, 변지혜 연구원은 '국내외 예술계의 AI 인식과 수용'을 각각 발표한다. 김윤경 부연구위원은 연구원의 기초연구 과제인 'AI시대 예술생태계의 변화와 대응과제'의 연구책임자다.

이어 식스도파민 대표이자 예술감독인 박억 대표가 'AI가 갖지 못한 단 하나, e나라도움 ID'라는 주제로 AI를 활용한 창작 사례와 국가 지원사업 참여자의 현실을 공유할 예정이다.

또한 AI를 활용한 예술분야 연구 활동을 활발히 하고 있는 신승백(신승백&김용훈), 조영각(작가·매드제너레이터 대표) 후니다 킴(작가·스튜디오 후니다)이 토론자로 참여해 다양한 관점에서 의견을 나눌 계획이다.

김세원 연구원 원장은 "연구원은 앞으로도 우리의 문화예술계의 발전을 위해 정책적으로 대응할 수 있는 다양한 연구 과제를 발굴하고, 연구 추진에 있어 예술계의 의견을 적극 수렴하여 수행할 예정"이라고 밝혔다.

연구원은 이번 포럼을 바탕으로 'AI 시대 예술생태계의 변화와 대응과제' 최종 연구보고서를 오는 12월 연구원 공식 누리집에 공개하고 책도 출간할 예정이다.





박병희 기자 nut@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>