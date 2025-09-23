홍천군, 액체질소 충전소 준공…한우 개량 기반 마련

강원도 홍천군(군수 신영재)은 한우 개량과 농가 소득 증대를 위해 홍천축산농협 가축시장(북방면 하화계길 11번길 48)에서 액체질소 충전소 준공 개장식을 개최했다.

이날 개장식에는 신영재 홍천군수, 박영록 홍천군의장, NH농협 김준태 홍천군지부장, 홍천군한우협회 박진근 회장을 비롯해 축산관계자 등이 참석했다.

이번 액체질소 충전소 시설은 인공수정사와 자가 인공수정 농가가 안정적으로 액체질소를 확보할 수 있도록 지원하기 위해 추진됐다. 액체질소는 한우 개량 과정에서 정액의 품질을 보존하고 안정적으로 활용하는 핵심 자원으로, 이번 충전소 준공을 통해 농가들이 더 효율적으로 이용할 수 있는 기반이 마련됐다.

총 사업비 8000만원(도비, 군비, 홍천축산농협 자부담)이 투입된 이번 충전시설은 ▲정액 품질관리 효율성 제고 ▲충전 편의성 향상 ▲비용 절감 효과를 통해 가축개량 확대에 크게 기여할 것으로 기대된다.

신영재 홍천군수는 "최고의 브랜드인 홍천한우가 명성을 이어가고 더욱 발전하기 위해서는 농가가 활용할 수 있는 기반 시설 확충이 무엇보다 중요하다"며 "이번 충전소 준공을 계기로 홍천한우 개량과 경쟁력 강화를 위해 농가와 함께 지속적으로 노력해 나가겠다"고 말했다.





홍천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



