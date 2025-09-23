화순군의회, 추석맞이 '전통시장 장보기' 행사

전남 화순군의회가 23일 고인돌 전통시장에서 '추석맞이 전통시장 장보기 행사'를 진행했다.

화순군의회가 23일 화순읍 고인돌 전통시장에서 '추석맞이 전통시장 장보기 행사'를 진행했다. 화순군의회 제공 AD 원본보기 아이콘

화순군의회에 따르면 이번 행사는 명절을 앞두고 고물가와 경기 불황으로 침체된 소비 분위기를 되살리고, 전통시장의 경쟁력을 높이기 위해 추진됐으며 오형열 의장을 비롯한 군의원 10명과 의회사무과 직원들이 참여했다.

군의원들과 의회사무과 직원들은 장터를 돌며 화순사랑 상품권을 사용해 추석 물품 등을 구입하고, 군민들에게 명절 선물과 제수용품은 전통시장을 이용해 줄 것을 홍보하며 지역경제를 지탱하는 전통시장을 적극 이용해 줄 것을 당부했다.

오형열 의장은 "전통시장은 군민의 생활과 가장 밀접한 공간이자 지역경제의 중심지다"며 "화순군의회는 전통시장 활성화를 위해 최선의 노력을 다하겠다"고 말했다.

이어 "군민 여러분께서도 전통시장을 많이 찾아주셔서 넉넉하고 따뜻한 한가위를 보내시길 바란다"고 덧붙였다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr



