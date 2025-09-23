본문 바로가기
태백시, 육상풍력 활용 친환경 관광 혁신으로 지역 발전 새판짠다

이종구기자

입력2025.09.23 16:48

한국에너지공단 강원지역본부·한국기후변화연구원·강원관광재단·태백가덕산풍력발전
'태백 육상풍력 관광자원개발 상호협력' 다자간 업무협약 체결

강원도 태백시(시장 이상호)는 23일 강원관광재단 회의실에서 한국에너지공단 강원지역본부, 한국기후변화연구원, 강원관광재단, 태백가덕산풍력발전(주)와 함께 '태백 육상풍력 관광자원개발 상호협력'을 위한 다자간 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

이상호 태백시장(왼쪽 두 번째)이 23일 강원관광재단 회의실에서 한국에너지공단 강원지역본부, 한국기후변화연구원, 강원관광재단, 태백가덕산풍력발전(주)와 함께 '태백 육상풍력 관광자원개발 상호협력'을 위한 다자간 업무협약을 체결하고 있다. 태백시 제공

이상호 태백시장(왼쪽 두 번째)이 23일 강원관광재단 회의실에서 한국에너지공단 강원지역본부, 한국기후변화연구원, 강원관광재단, 태백가덕산풍력발전(주)와 함께 '태백 육상풍력 관광자원개발 상호협력'을 위한 다자간 업무협약을 체결하고 있다. 태백시 제공

이번 협약은 지속가능한 관광과 탄소중립을 결합하고, 각 기관의 전문성을 융합한 삼박자 협력을 통해 태백의 풍부한 육상풍력 인프라를 활용한 친환경 에너지·관광 융합 혁신 모델을 구축하기 위한 민관협력 프로젝트로 주목받고 있다.


체결식에는 이상호 태백시장, 김종호 한국에너지공단 강원지역본부장, 김동일 한국기후변화연구원장, 최성현 강원관광재단 대표이사, 한기덕 태백가덕산풍력발전 대표이사가 참석했으며, 협약에 따라 ▲풍력 발전 시설 연계 관광단지 조성 ▲체험형 에너지 교육 프로그램 개발 ▲고원 지대 특화 관광상품 기획 등 분야에서 협력하기로 했다.

특히 태백 가덕산 풍력발전 단지(해발 1200m)는 청정 자연과 첨단 에너지 시설이 공존하는 공간으로, 고원 트레킹, 풍력 에너지 체험관, 친환경 레저 스포츠 등 차별화된 관광 콘텐츠를 통해 방문객 유치와 지역경제 활성화에 시너지를 낼 전망이다.


이상호 태백시장은 "이번 협약은 단순한 관광 개발을 넘어, 재생에너지와 지역경제 활성화가 선순환하는 모범 사례가 될 것"이라며

"참여 기관들과 긴밀히 협력해 태백을 국내 최고의 친환경 에너지 관광 메카로 자리매김하도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.




태백=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
