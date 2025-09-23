본문 바로가기
Dim영역
정치
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

국방·외교

한미 육참총장 대담 "연합훈련 활성화 등 긴밀 공조"

유제훈기자

입력2025.09.23 15:25

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

한미 육군참모총장이 만나 연합훈련 활성화 등 긴밀히 공조키로 했다.


22일 육군에 따르면 김규하 육군참모총장은 랜디 A. 조지 미 육군참모총장(대장)과 첫 대담을 개최했다. 이번 대담은 양국 육군 차원에서 한미동맹의 굳건함을 재확인하고 우호 증진 및 교류 협력을 강화하기 위해 실시됐다.

한미 육참총장 대담 "연합훈련 활성화 등 긴밀 공조"
AD
원본보기 아이콘

이날 회담에서 양 총장은 한미동맹이 한반도를 넘어 역내 평화와 안정의 핵심축으로 진화해 왔다는 점에 공감했고, 상호호혜적·미래지향적 동맹으로의 발전을 기대했다. 또 양측은 한미 육군 회의 및 육군참모총장 대담 등 한미 육군 고위급 교류 추진과 상호운용성 강화를 위한 한미 연합훈련 확대 방안 등에 대해서도 의견을 나눴다.

김 총장은 "당면한 도전요인 극복과 미래 준비를 위해 연합훈련 활성화, 군사혁신 분야 비전 상호공유 등 미 육군과 긴밀한 공조 체제를 유지 및 확대할 것이다"라고 말했다. 조지 총장은 한반도를 비롯한 역내 평화와 안정을 위한 대한민국 육군의 역할을 높이 평가했으며, 양국 육군의 미래 준비를 위한 교류 협력의 중요성에 대해 강조했다.





유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"추석에 시댁 안가요" 며느리 폭탄선언…"대신 같이 가시죠" 반전 "추석에 시댁 안가요" 며느리 폭탄선언…"대신 같... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"2차 소비쿠폰 지급 시작"…소고기 먹으려다 가격 보고 '깜짝'

내달 더 편리해지는 카톡…챗GPT도 바로 쓴다

"애국가 4절 불러봐"…암기 시험 보는 초·중·고 학생들

다이소서 산 건기식에 무슨 일?…간기능 이상사례에 전량 회수

"이 우유 꼭 사야해" 공항 도착 中 관광객들 편의점으로 '우르르'

젠슨 황·올트먼 "H-1B 수수료 인상 환영" 그들은 왜?

'23명 사망' 아리셀 대표 1심 징역 15년…중처법 시행 후 최고 형

새로운 이슈 보기