본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

"무시해서" 전 동거녀 50대 아들 찌른 80대 남성 체포

영남취재본부 이세령기자

입력2025.09.23 14:46

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

전 동거녀 아들과 다투다 흉기를 휘둘러 살해하려 한 80대 남성이 경찰에 체포됐다.


경남 진주경찰서는 80대 A 씨를 살인미수 혐의로 검거해 조사 중이라고 23일 밝혔다.

경찰에 따르면 A 씨는 전날 오후 6시 35분께 진주시 상대동에 있는 50대 B 씨 주거지를 찾아가 B 씨를 미리 준비한 흉기로 한 차례 찌른 혐의를 받는다.


A 씨는 전 동거녀의 아들인 B 씨가 평소 자신을 무시하고 사건 당일에도 전화 통화 중 자신을 무시했다는 이유로 B 씨를 찾아가 다툼을 벌이다 범행을 벌인 것으로 드러났다.


그는 출동한 경찰에 의해 현장에서 검거됐다.

가슴을 찔린 B 씨는 인근 병원에 옮겨져 수술받았으나 의식을 차리지 못한 것으로 알려졌다.


경찰은 A 씨를 상대로 정확한 범행 동기와 사건 경위 등을 조사한 후 구속영장을 신청할 예정이다.





영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

살 빼려고 다이소에서 사 먹었다가…간 손상 사례에 '판매 중단' 충격 살 빼려고 다이소에서 사 먹었다가…간 손상 사례... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"2차 소비쿠폰 지급 시작"…소고기 먹으려다 가격 보고 '깜짝'

내달 더 편리해지는 카톡…챗GPT도 바로 쓴다

"애국가 4절 부를 수 있나?"…초중고 학생 '태극기·애국가' 암기 조사

다이소서 산 건기식에 무슨 일?…간기능 이상사례에 전량 회수

"이 우유 꼭 사야해" 공항 도착 中 관광객들 편의점으로 '우르르'

젠슨 황·올트먼 "H-1B 수수료 인상 환영" 그들은 왜?

"예산은 거리에서 결정한다"…고강도 긴축에 佛타는 민심

새로운 이슈 보기