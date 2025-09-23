본문 바로가기
'형 죽이겠다'…1년간 5만8000번 허위신고한 남성 구속

최영찬기자

입력2025.09.23 14:22

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

1년 동안 '형을 죽이겠다' 등 경찰 허위 신고를 6만번 가까이한 남성이 구속됐다.


서울 성북경찰서는 23일 50대 남성 A씨를 위계에 의한 공무집행방해 혐의로 검거해 구속했다고 밝혔다.

A씨는 지난 1년간 '감금당했다', '누가 냉장고를 절취해 갔다' 등 5만8307건의 허위 신고로 경찰을 51회 현장에 출동하게 한 혐의를 받는다.


A씨는 지난 5월 허위 신고로 경범죄처벌법위반 통고 처분을 받자 불만을 품고 나흘간 총 1882차례 신고를 반복한 적도 있는 것으로 확인됐다.


경찰은 A씨에게 피의자 조사를 위해 출석하라고 했으나 응하지 않자 체포영장을 발부받아 검거했다. 또한 A씨에게 민사 손해배상을 청구하는 방안을 검토 중이다.

경찰 관계자는 "112 허위 신고로 실제 경찰의 도움이 필요한 국민이 도움을 받지 못하는 일이 벌어질 수도 있다"며 "정말 필요한 경우에만 112를 이용해야 한다"고 강조했다.





최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr
