경기소방, 무인점포 5571곳 '화재 실태조사'

이영규기자

입력2025.09.23 12:52

경기도소방재난본부가 도내 무인점포 화재 실태조사에 나선다.


도 소방재난본부는 이달 22일부터 다음 달 24일까지 도내 무인점포 5571곳을 대상으로 실태조사를 벌인다고 23일 밝혔다.

주요 점검 사항은 ▲소화기 비치 여부 ▲스프링클러·자동화재탐지설비 설치 여부 ▲지능형 CCTV와 누전차단기 작동 등이다. '무인점포 화재예방 5대 안전수칙'을 담은 안내문 배포와 사업주 대상 전기·기계 안전 지도와 홍보 활동도 병행한다.


최용철 도 소방재난본부장은 "무인점포는 더 이상 단순한 편의 공간이 아니라, 관리가 소홀하면 곧 화재의 진앙지가 될 수 있다"며 "이번 실태조사를 통해 '편리함 뒤에 숨어 있는 불씨'를 반드시 차단하겠다"고 강조했다


경기도소방재난본부의 '무인점포 화재 예방 안전수칙' 포스터

경기도소방재난본부의 '무인점포 화재 예방 안전수칙' 포스터

한편 도내 무인점포는 아이스크림 판매점 1192곳, 세탁소 952곳, 스터디카페 583곳 등 무인점포 업종이 5086곳이며 노래연습장, PC방, 키즈카페 등 무인 다중이용업소가 485곳이다.

최근 5년간(2020~2024년) 도내 이들 무인점포에서 발생한 화재는 총 26건이며 지난해에만 9건을 기록했다. 특히 무인세탁소의 경우 전체 무인점포 화재의 75%를 차지했다.


이들 무인점포의 화재 원인은 전기적 요인이 46.6%로 가장 많았다. 이어 기계적 요인 20.0%, 부주의 13.3%로 나타났다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
