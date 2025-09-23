'中 출장' 김동연 "마지막 임시정부 충칭에서 첫 일정 시작"

김동연 경기도지사가 중국 충칭시에서 첫 방중 일정을 시작했다.

김동연 지사는 23일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 올린 글에서 "중국 출장 첫날, 대한민국 마지막 임시정부가 있던 충칭에서 일정을 시작한다"고 전했다.

이어 "이번 출장은 '경기도 AI 리더스' 기업들과 함께 왔다"며 "매출 2조원이 넘는 클라우드 기업부터 벤처기업까지 다양하다"고 소개했다.

특히 "도착하자마자 첫 일정으로 AI 기업들과 간담회를 하면서 중국 진출에 대한 이야기를 나누고, 엔비디아-경기 성장(NVIDIA Gyeonggi Growth) 프로그램에 경기도 기업들이 참여하는 방안도 논의했다"고 덧붙였다.

김 지사는 동행 기업인들과 특별한 인연도 알렸다.

그는 "간담회 중 동행 기업 대표 한 분이 학위기를 들고 제게 사인을 받으러 왔는데 알고 보니 제가 아주대 총장 시절 대학원에서 석사학위를 받았다고 한다"며 "또 다른 기업 대표는 제 고등학교 동창 아들이라고 해서 놀랐다"고 했다.

한편 김 지사는 이날 충칭시 지도부 면담에 이어 충칭시 대표 로봇 기업 '세븐스 로보틱스'를 방문할 예정이다.





