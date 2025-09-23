본문 바로가기
[포토] 추석 농수산물 가공식품 맛보는 김민석 총리

조용준기자

입력2025.09.23 10:39

[포토] 추석 농수산물 가공식품 맛보는 김민석 총리
김민석 국무총리와 국무위원들이 23일 서울 종로구 정부서울청사 국무위원 대기실에서 열린 추석명절 맞이 민생 선물세트와 농수산물 가공식품 소비촉진 행사에 참석해 전시된 상품을 살펴보고 있다.





<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

