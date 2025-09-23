한반도 정밀 관측 '아리랑 7호', 발사장으로 출발

25일 기아나우주센터 도착, 11월 하순 발사 예정

우주항공청과 한국항공우주연구원은 서브미터급 초고해상도 전자광학 카메라를 탑재한 아리랑 7호(다목적 실용위성 7호)가 발사 준비를 위해 23일(이하 한국시간) 남미 기아나우주센터로 떠났다고 밝혔다.

아리랑 7호가 대전 한국항공우주연구원을 떠나기 전 출고식을 가졌다. 항우연 제공 AD 원본보기 아이콘

아리랑 7호는 이날 대전 항우연을 떠나 인천공항에서 안토노프 항공의 AN-124 전용 화물기에 실려 출발한다. 이틀 뒤인 25일 남미 프랑스령 기아나 쿠루의 기아나우주센터에 도착할 예정이다. 모든 운송과정에서 항우연이 특별 제작한 무진동 항온항습 위성용 컨테이너에 실려 이동한다.

아리랑 7호는 남미 기아나우주센터에서 발사 전까지 위성 상태 점검, 연료 주입, 발사체 결합 등 발사 준비 과정을 거쳐 아리안스페이스사의 베가-C 발사체에 실려 11월 하순 발사될 예정이다. 발사 후에는 초기운영 과정을 거쳐 내년 상반기부터 본격적인 고해상도 지구관측 영상을 제공할 예정이다.

김진희 우주청 인공위성부문장은 "아리랑 7호 위성을 통해 이전보다 향상된 고해상도 영상을 적시에 확보할 수 있어, 재해·재난 대응·지형·해양 모니터링, 환경·국토관리 등 공공·민간 활용에 많은 도움이 될 것으로 기대한다"고 말했다.





김종화 기자 justin@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>