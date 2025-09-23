인천시, 국내 최초 도시계획에 AI 활용…시간·비용 절감

인천시는 '2045 도시기본계획 전략계획' 수립에 처음으로 인공지능(AI)을 활용해 소요 시간과 비용을 크게 절감했다고 23일 밝혔다.

시는 딥러닝(Deep Learning)과 거대언어모델(LLM)을 결합한 AI 기반 계획 도구를 자체 개발해 데이터 분석, 전략 대안 도출, 시나리오 검토 등에 적용했으며 이후 전문가 의견을 수렴해 전략계획을 완성했다. 이는 국내 최초로 AI를 실무에 적용한 성과로 평가받고 있다.

특히 이번 성과는 AI가 전문가를 대체하는 것이 아니라, 반복적이고 방대한 작업은 AI가 처리하면서도 전문가의 참여 범위와 깊이를 더욱 확대해 전략계획의 완성도를 높인 점에서 의미가 크다고 시는 설명했다.

또 AI 활용은 기존 방식 대비 계획 수립 시간은 93.5%, 비용은 88.2%가량 절감하는 효과를 거뒀다. 시는 앞으로 AI 기반 시민 의견 수렴·분석 플랫폼도 도입할 계획이다.

한편 해외에서는 AI가 도시계획 과정 일부(데이터 분석, 시뮬레이션, 시민참여 등)에 활용되는 사례가 있으나, 인천시처럼 지자체가 법정 도시기본계획을 전면적으로 AI를 활용해 수립한 공식 사례는 미국·유럽 학계 보고에서도 찾아보기 어려운 것으로 알려졌다.

인천시 관계자는 "전문가와 시민이 주체가 돼 AI 효율성과 창의성을 결합한 협업 모델을 확립한 점에서 국제적으로도 주목할 만하다"며 "향후 '2045 인천도시기본계획 및 생활권계획'에도 AI를 효과적으로 적용해 시민이 생활공간에서 체감할 수 있는 혁신을 실현하겠다"고 밝혔다.





박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>