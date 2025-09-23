42개국 구글서 독도를 '리앙쿠르 암초'로…독도공항 검색에 '쓰시마공항' 안내

전 세계 42개국 구글 지도에서는 독도를 '리앙쿠르 암초'(Liancourt Rocks)로 잘못 표기하고 있다. 서경덕 교수 AD 원본보기 아이콘

전 세계 42개국 구글서 독도를 '리앙쿠르 암초'로 표기해 빠른 시정이 요구된다. 앞서 구글 지도는 울릉군에 있는 '독도 박물관'을 '김일성 기념관'으로 잘못 표기해 큰 논란이 된 바 있다.

서경덕 성신여대 교수는 전 세계 다른 국가에서의 구글 지도는 '독도'를 어떻게 표기하는지 알아보고자 지난 주말 사회관계망서비스(SNS )팔로워에게 '국가별 표기'를 요청했다고 23일 밝혔다. 그 결과 미국, 캐나다, 영국, 프랑스, 스웨덴, 호주, 뉴질랜드, 인도, 베트남, 이집트, 튀니지, 아르헨티나, 브라질 등 총 42개국 팔로워들이 제보를 해 줬는데 전부 '리앙쿠르 암초'(Liancourt Rocks)로 잘못 표기되고 있었다.

서 교수는 "지난 3년 전 조사에서는 26개국 팔로워들이 동참해 줬는데, 그 때나 지금이나 구글 지도는 똑같이 잘못된 표기를 하고 있다"고 전했다. 특히 한국에서만 '독도'로 올바르게 표기하고 있고, 일본에서는 일본이 주장하는 '竹島'(다케시마)로 표기되고 있었다. 또한 "구글 지도에 '독도 공항'을 검색하면 일본의 '쓰시마(대마도) 공항'으로 안내하고 있다"고 지적했다.

서 교수는 "독도에는 공항이 없다. '독도 공항'이라는 항목 자체가 들어가 있는 것도 문제지만 클릭하면 '쓰시마 공항'으로 안내하는 건 더 큰 문제"라고 비판했다. 아울러 "지금까지 구글 측에 꾸준히 항의를 해 왔지만 시정되지 않았다"며 "이젠 한국 정부가 강력하게 항의를 하여 반드시 올바르게 바꿔 나가야만 할 것"이라고 강조했다.





