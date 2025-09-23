한미약품, 유럽당뇨병학회서 비만 신약 비임상 연구 결과 발표

HM17321 투약한 비만 영장류 연구서 선택적 체지방 감량 재현

한미약품 한미약품 128940 | 코스피 증권정보 현재가 366,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 360,500 2025.09.23 개장전(20분지연) 관련기사 중남미 시장 공략 가속…한미약품, 멕시코에 당뇨약 공급 계약 체결코스피 시총 규모별 지수 정기변경…7개 종목 대형주 편입한미약품 '롤론티스' 중동 진출…사우디 '타북'과 공급 계약 체결 전 종목 시세 보기 close 이 세계 최초로 근육 증가를 실현하는 '신개념 비만 신약'의 작용 기전을 과학적으로 규명했다고 23일 밝혔다.

한미약품 R&D센터 전해민 임상이행팀장이 지난 19일 오스트리아 비엔나에서 열린 유럽당뇨병학회(EASD 2025)에서 세계 최초로 마우스 근육 단백체 연구를 통해 비만 신약 HM17321의 근육 증가 기전을 분자생물학적으로 규명한 연구 결과를 구연 발표하고 있다. 한미약품 AD 원본보기 아이콘

한미약품은 지난 15~19일까지 오스트리아 비엔나에서 열린 제61회 유럽당뇨병학회(EASD 2025)에서 차세대 비만치료 삼중작용제(LA-GLP/GIP/GCG, HM15275)와 신개념 비만치료제(LA-UCN2, HM17321), 경구용 비만치료제(HM101460) 등 3개 비만 신약에 대한 6건의 비임상 연구 결과를 발표했다.

주요 발표 내용은 ▲HM17321의 근육 성장 및 대사 개선 효과를 뒷받침하는 골격근 단백체 분석 ▲HM17321의 비만 영장류 모델에서 체중 감량 효능 및 설치류 모델에서 인크레틴 병용 효능 ▲HM17321의 체성분 개선, 에너지 소모 및 대사 건강 증진 효과 입증 ▲혈액단백체 기반 HM17321의 근육 및 골격 건강에 대한 잠재적 이로운 효과 ▲HM15275의 강력한 항비만 효과에 대한 기전적 통찰 ▲HM101460의 경구용 GLP-1 작용제 가능성 입증 등이다.

이번 학회에서는 전해민 한미약품 R&D 센터 임상이행팀장이 구연 세션에서 HM17321을 투약한 동물 모델의 근육 단백체 연구를 통해 분자생물학적으로 근육 증가 기전을 규명하고, 대사 적응을 통한 혈당 조절 효과를 입증한 결과를 발표했다.

HM17321은 단순히 근손실을 보완하는 수준을 넘어, 기존에 불가능하다고 여겨졌던 '근육량 증가'와 '지방 선택적 감량'을 동시에 구현하는 세계 최초의 비만 혁신 신약(First-in-Class)으로 개발되고 있다.

이 신약은 GLP-1을 비롯한 인크레틴 수용체가 아닌 CRF2 수용체를 선택적으로 타깃하는 UCN2 유사체로, 한미약품 R&D센터에 내재화된 최첨단 인공지능 및 구조 모델링 기술을 활용해 설계됐다.

구연 발표에서는 HM17321이 mTOR 경로 활성화와 당분해 의존 대사 적응을 통해 근 성장을 유도한다는 연구 데이터가 공개됐다. 한미 연구진은 HM17321이 근육 내 조절 T세포 활성화를 통해 근세포 기원인 '위성 세포(satellite cell)'의 분열과 분화를 촉진한다는 결과를 확인했다.

이 연구 성과는 HM17321이 웨이트 트레이닝의 생리적 근육 증가 메커니즘을 차용해 근성장을 유도함을 시사하는 것은 물론, 잠재적 독성 위험이 낮고 근육의 양적·기능적 개선을 기대할 수 있음을 나타낸다. 한미약품 관계자는 "이번 기전 연구를 통해 계열 내 최초 신약의

도전 과제인 동물-인간 재현성 문제를 극복하며 임상 성공 가능성을 한층 끌어올렸다"고 설명했다.

다른 연구에서는 HM17321의 임상 적용 가능성을 확인하기 위해 '비만 영장류 모델'에 장기간 투약한 결과, 체지방 선택적인 체중 감량과 동시에 제지방량 보존 효과가 재현됐다. 아울러 당부하능 실험(Glucose Tolerance Test, GTT)에서는 혈당 조절 능력 향상과 함께 혈중 중성지질(Triglyceride) 감소 효력을 통한 대사적 이점과 혈압 강하를 통한 심혈관 관련 이점도 확인됐다.

한미약품 관계자는 "EASD 연구 발표는 임상 1상 진입을 앞둔 HM17321의 약리적 효능이 인체에서도 재현될 가능성을 과학적으로 입증한 의미 있는 성과"라며 "'지방 감량+근육 증가+운동 및 대사 기능 개선'이라는 양질의 체중 감량 효능을 동시에 지향하는 HM17321은 향후 비만 및 근감소 동반 대사질환 치료 분야에서 '계열 내 최초 신약'으로 자리매김할 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.

한미약품은 차세대 비만 신약인 HM15275에 대한 새로운 연구 결과도 발표했다. 한미약품의 인크레틴 연구 노하우를 바탕으로 정밀 설계된 삼중작용제 HM15275는 25%에 이르는 위 절제 수술을 능가하는 체중 감량 효과를 지향한다. 또한 신체의 대사 최적화 기전을 통해 근 손실을 최소화함으로써 개선된 체중 감소 질까지 기대할 수 있다. 이로써 비만치료 영역에서 '계열 내 최고 신약'으로 개발될 잠재력을 입증해 나가고 있으며, 2030년 상용화를 목표로 개발되고 있다.

최인영 R&D센터장은 "한미의 비만 신약 H.O.P 프로젝트는 6개 영역의 파이프라인으로 구축돼 현재 시판된 약물들의 한계를 정면으로 보완하고 새로운 치료 패러다임을 제시하는 종합적 솔루션"이라며 "차별화로 무장한 전방위 혁신 파이프라인을 토대로 글로벌 헬스케어 시장에서 '비만 치료의 새로운 이정표'를 확립해 나가겠다"고 말했다.





최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>