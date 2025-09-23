관광기업 교류의 장 열린다…'관광기업 이음주간' 26일까지

문화체육관광부는 한국관광공사와 함께 23~26일 소피텔 앰배서더 서울, 1유로프로젝트 북가좌, 강남 아이티스퀘어 등에서 '2025 관광기업 이음주간'을 개최한다고 밝혔다.

관광기업 이음주간은 관광벤처기업과 관광산업 주체 간 교류와 협력, 연계망을 활성화하는 행사다. 2021년 시작해 올해 5회째를 맞았다. 올해 주제는 '인공지능 전환(AX)과 여행 경험의 재창조'이며 관광벤처기업과 지자체, 민간기업, 투자자 등 300여개 사 및 기관이 참여한다. 국내외 전문가 강연, 1:1 사업상담, 관광벤처 전시·체험 행사 등 다양한 프로그램을 진행한다.

개막식은 23일 소피텔 앰배서더 서울에서 열리며 '인공지능(AI)과 관광 오픈이노베이션'을 핵심 주제로 학술대회가 이어진다. 카카오모빌리티 고경선 이사와 크리에이트립 임혜민 대표 등 국내 유수의 기업 관계자들이 'AI 기반 스마트 모빌리티가 바꾸는 관광', 'K-콘텐츠를 세계로, 플랫폼을 통한 여행 생태계 확장' 등을 주제로 강연한다.

24일에는 1유로프로젝트 북가좌에서 1:1 투자상담회와 기업 간(B2B)·기업과 정부 간 협업사 발굴 등을 진행한다.

25일에는 소피텔 앰버서더 서울에서 세계적인 신생기업 주요 관계자 100여 명이 참여하는 '글로벌 비즈니스데이'가 열린다. 세계적 기업 육성기관인 플러그앤플레이(Plug and Play)와 크루(Creww), 벤처투자회사 퀘스트벤처스(Quest Ventures) 등의 관계자가 주요 연사로 나서 해외 시장 진출 전략과 세계 흐름을 살펴보고, 구미주와 일본, 동남아 등 시장별 투자자를 대상으로 기업설명회를 진행한다.

26일 강남 아이스퀘어에서는 인피니툼(INFINITUM) 파트너스 김기윤 상무가 관광 투자 시장의 미래를 주제로 강연하고, 한국관광공사가 진행하는 1:1 상담회(기업 간 사전 연결) 등이 마련된다.

이외에도 전국관광기업지원센터 협의체 회의(23일 소피텔 앰버서더 서울), 전국 관광두레 워크숍(23일 소피텔 앰버서더 서울), 관광벤처 여성 기업가 리더십 교육(24일 1유로프로젝트 북가좌), 알럼나이 우수졸업 강연(26일 강남 아이스퀘어) 등 다양한 연계 행사가 열릴 예정이다.

행사 관련 상세 내용은 2025 관광기업 이음주간 누리집에서 확인할 수 있다.

김대현 차관은 "새 정부가 출범하면서 '3000만 세계인이 찾는 관광산업 기반 구축'을 주요 국정과제로 발표한 만큼, 관광기업의 혁신과 성장을 위한 정책을 체계적으로 추진할 계획"이라며 "문체부는 앞으로도 기업의 경쟁력 강화와 외연 확장을 위한 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.





