남양주시, 청년이 기획한 '2025 청년축제 유·플·페' 성료

경기 남양주시(시장 주광덕)는 지난 20일 청년의 날을 기념해 한강시민공원 삼패지구에서 열린 '2025 청년축제 유·플·페'를 성황리에 마쳤다고 22일 밝혔다.

주광덕 남양주시장이 지난 20일 청년의 날을 기념해 한강시민공원 삼패지구에서 열린 '2025 청년축제 유·플·페'에 참석해 인사말을 하고 있다. 남양주시 제공

이번 축제는 청년축제기획단(단장 변윤하)과 청년정책협의체(회장 김정화)가 부스와 프로그램을 직접 기획하고 운영해 청년이 원하는 경험과 문화를 반영해 '청년이 만드는 축제'라는 취지로 마련됐다.

행사장에는 청년 사장의 플리마켓과 푸드트럭, 청년커뮤니티, 청년마음센터, 대경대 등에서 운영하는 20여 개 부스가 설치돼 시민들의 발길을 끌었다. 다양한 연령층의 방문객 천여 명이 참여해 가을 정취 속에서 함께 축제를 즐겼다.

공연 무대는 △에어드락 △더 스탠다드 △ 더 로프트 등 지역 청년밴드가 올랐다. 이날 공연은 청년 밴드에게 도전과 성장을 위한 기회가 됐으며, 시민에게는 문화적 향유를 제공했다.

이후 △방예담 △경서 △가오가이 등 인기 가수의 초청 무대가 이어지며 청년과 시민 모두가 음악으로 하나가 되는 시간을 가졌다.

특히 이번 행사는 농협중앙회 남양주시지부, ㈜선건축사사무소, 현대프리미엄아울렛 스페이스 1, 빙그레, 코스모스 제과 등 관내기업과 지역선배청년인 김태섭, 김민경님의 지정기부 후원으로 성사돼 의미를 더했다.

주광덕 시장은 "이번 축제를 통해 청년이 주체적으로 지역문화를 만들어가는 가능성을 확인했다"며 "시는 앞으로도 청년 주도의 문화 활동을 적극 지원하고, 청년이 도전과 성취를 통해 지역사회와 함께 성장할 수 있도록 든든히 뒷받침하겠다"고 말했다.





남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



