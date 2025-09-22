본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

충청

최민호 세종시장 복지시설 방문, '지역사회 따뜻한 관심' 독려

충청취재본부 김기완기자

입력2025.09.22 18:38

시계아이콘00분 22초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
최민호 세종시장이 사회복지시설을 방문해 직원들과 촬영을 하고 있다. /사진= 보건복지국 복지정책과 제공

최민호 세종시장이 사회복지시설을 방문해 직원들과 촬영을 하고 있다. /사진= 보건복지국 복지정책과 제공

AD
원본보기 아이콘

최민호 세종시장이 추석 명절을 앞두고 지역 내 취약계층 가정과 복지시설을 방문해 명절 인사를 전하며 세심하고 따뜻한 복지체계 마련을 약속했다.


추석을 맞아 홀몸 어르신, 장애인 등 취약계층에 대한 지역사회의 따뜻한 관심을 확산시키기 위해 마련됐다는 것이 관계자 설명이다.

이날 최 시장은 도담동 소재 노인복지주택에 독거노인 가구를 찾아 명절 인사를 나누고 후원품을 전달하며 평소 생활하는 데 불편한 점은 없는지 살폈다. 이어 종촌동 소재 자활근로 사업장인 우리 콩 종촌 두부와 종촌 장애인보호작업장을 방문해 기초생활수급자와 장애인 등 자립 지원 사업의 참여자들을 격려했다.


특히, 종촌 종합사회복지관 내 식당에서 배식 봉사를 하며 이곳을 이용하는 노인들의 건강과 행복을 기원하는 명절 덕담을 나누기도 했다.




충청취재본부 김기완 기자 bbkim998@asiae.co.kr

AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'300만개 폐업' 하더니 한국 시장에 '군침'…"저가 전략 안써, 프리미엄으로" '300만개 폐업' 하더니 한국 시장에 '군침'…"저가... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

눈 뜨자마자 '물 한 잔' 원샷?…아는 사람들은 '더 중요한 것'부터 챙긴다

검·경 '고소장 핑퐁'에…사기 피해자가 증거 찾아 동분서주

PASS 해킹? 피해지역 확대? "다 아니다" 선긋는 KT

판치는 유사수신…왜 피해자가 ‘수사 숙제’를 떠안게 됐나

"지금 주문해도 43년 뒤 먹는대"…'상상초월 대기' 전설의 고로케

연일 치솟는 코스피 언제까지 오를까

'기싸움 살벌' 공식석상서 대놓고 저격…점입가경 'HBM4 삼국지'

새로운 이슈 보기