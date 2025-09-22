양주시, 2차 민생회복 소비쿠폰 22일부터 신청 시작

경기 양주시가 지역경제 활성화와 시민 생활 안정을 위한 2025년 2차 민생회복 소비쿠폰 신청 접수를 22일부터 시작한다.

2025년 2차 민생회복 소비쿠폰 신청 접수 안내문. 양주시 제공

이번 2차 소비쿠폰은 1인당 10만원이 제공되며, 지급 대상은 소득기준 하위 90%에 해당하는 가구다. 기준은 2025년 6월 부과된 건강보험료를 가구별로 합산한 금액을 적용한다.

단, 2024년 재산세 과세표준 합계액이 12억원을 초과하거나, 2024년 귀속 금융소득 합계액이 2000만원을 초과한 경우에는 지급 대상에서 제외된다.

신청은 온라인과 오프라인 모두 가능하다. 온라인은 카드사 홈페이지 또는 앱과 지역사랑상품권(경기지역화폐) 앱을 통해 가능하며, 오프라인은 행정복지센터 방문 또는 은행 창구를 통해 진행할 수 있다. 오프라인 신청 시에는 선불카드로 지급된다.

첫 주인 22일부터 26일까지는 출생연도 끝자리를 기준으로 한 5부제 방식으로 신청이 진행된다. 이후 28일부터 10월 31일까지는 출생연도와 관계없이 누구나 신청할 수 있으며, 개천절과 추석 연휴 기간인 10월 3일부터 9일까지는 온라인 신청만 가능하다.

사용 기한은 2025년 11월 30일까지이며, 기한 내 사용하지 않으면 자동 소멸된다.

양주시 관계자는 "소비쿠폰은 침체된 지역경제 활성화는 물론, 시민들의 생활 안정에도 도움이 될 것"이라며 "지급 대상 시민들은 기간 내 신청해 혜택을 꼭 누리길 바란다"고 전했다.





양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



