구리시, '2025년 도시재생 대학' 수강생 모집

이종구기자

입력2025.09.22 18:06

10월 14일부터 30일까지 총 6회 운영
강의·선진지 견학 통해 주민 주도 도시재생 역량 강화

경기 구리시(시장 백경현)는 22일부터 10월 10일까지 '2025년 구리시 도시재생 대학' 수강생을 모집한다고 밝혔다.

'2025년 구리시 도시재생 대학' 수강생 모집 포스터. 구리시 제공

'2025년 구리시 도시재생 대학' 수강생 모집 포스터. 구리시 제공

'2025년 구리시 도시재생 대학'은 오는 10월 14일부터 10월 30일까지 매주 화요일과 목요일, 총 6회에 걸쳐 운영된다. 도시재생은 주민이 직접 참여해 마을 문제를 해결하는 과정이 중요한 만큼, 이번 교육은 주민들에게 도시재생의 기본 개념과 구체적인 방법을 알려 주고 스스로 기획·실행할 수 있는 역량을 키우기 위해 마련됐다.


교육은 구리시 여성행복센터에서 진행되며, 5회의 강의와 1회의 선진지 견학으로 구성된다. 강의 과정에서는 도시재생의 기본 개념부터 국내외 사례, 주민 참여 방법, 지속 가능한 지역 만들기 전략까지 폭넓게 다루며, 선진지 견학을 통해 현장에서의 적용 가능성을 직접 체험할 수 있다.

모집 대상은 구리 시민과 구리시 생활권자이며, 모집인원은 20명이다. 수강료는 전액 무료로, 도시재생에 관심 있는 누구나 참여할 수 있다.


수강 신청은 22일부터 10월 10일까지 구리시청 홈페이지 공시·공고 게시판에서 '도시재생 대학'을 검색해 수강신청서를 내려받아 작성한 뒤, 방문 접수 또는 이메일로 제출하면 된다.


백경현 구리시장은 "도시재생 대학은 주민이 주도적으로 지역 문제를 해결하고 더 나은 생활환경을 만드는 힘을 기르는 과정"이라며 "관심 있는 시민들의 많은 참여를 바란다"고 말했다.




구리=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
