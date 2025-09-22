속초시, 추석 명절 대비 전통시장 민관 합동점검 실시

속초관광수산시장 전기·가스 등

분야별 안전점검으로 화재 예방 총력

강원도 속초시는 추석 명절을 앞두고 22일 속초관광수산시장에서 민관 합동 안전 점검을 실시했다.

이병선 속초시장이 추석 명절을 앞두고 22일 속초관광수산시장에서 민관 합동 안전점검을 실시하고 있다. 속초시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 점검은 명절 기간 다수의 시민과 관광객이 전통시장을 찾을 것으로 예상됨에 따라, 점포 밀집 구조로 화재 발생 시 대규모 피해가 우려되는 전통시장의 특성을 고려해 추진됐다.

시는 민간 전문가로 구성된 속초시 안전관리자문단과 함께 전기·소방·가스·건축·식품위생 등 분야별 점검을 실시했으며, 일부 개선 사항은 추석 연휴 전까지 신속히 조치해 선제적으로 위험을 차단할 방침이다.

특히 성수품을 보관 중인 비축 창고의 화재 위험성과 노상 불법 적치물 등 안전 사각지대에 대한 점검을 강화하고, 상인회 관계자와 함께 화재 예방 요령을 홍보하며 대피로 확보와 현장 안전관리 체계도 꼼꼼히 확인했다.

또한 안전관리자문단과 지역자율방재단은 점검과 함께 상인 및 관광객을 대상으로 안전점검의 날 캠페인을 전개하고, 풍수해·지진 재해보험 가입과 지원 제도에 대한 홍보활동도 함께 펼쳤다.

이병선 속초시장은 "화재 예방은 상인의 자발적인 참여가 무엇보다 중요하다"며 "추석 연휴 동안 시민과 관광객 모두가 안심하고 전통시장을 이용할 수 있도록 안전사고 예방에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





속초=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>