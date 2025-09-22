추석 앞두고 농수산물 시장 찾은 金총리 "물가부담 낮춰야"

김민석 국무총리는 22일 "올해는 늦은 추석의 영향으로 지난해보다 추석 성수품 공급 여건은 양호하지만, 일부 농축산물의 체감 물가는 높은 상황"이라며 "성수품 수급 여건에 맞게 국민들의 물가 부담을 낮추는 노력을 기울여달라"고 당부했다.

김 총리는 이날 오전 서울 서초구 양재동 하나로마트를 방문해 강형석 농림축산식품부 차관 등으로부터 추석 성수품 수급안정대책 추진상황을 보고받는 자리에서 이같이 말했다.

앞서 김 총리는 과일, 축산물 등 주요 성수품의 수급 상황과 도소매 물가를 점검하기 위해 서울 송파구 가락동 농수산물 도매시장도 방문했다. 김 총리는 직접 사과·배 등 출하와 경매 현장을 살펴보고, 문영표 서울시 농수산식품유통공사 사장으로부터 성수품 공급 현황을 보고받았다.

김 총리는 "올해 폭염과 집중호우 등으로 농산물 수급 관리가 어려운 상황에서, 추석 성수품의 원활한 공급을 위해 이른 새벽까지 많은 분이 고생하고 계시다"며 유통 관계자들을 격려했다. 그러면서 "가락동 농수산물 도매시장은 수도권 주민들에게 안정적으로 먹거리를 공급하는 중요한 곳으로, 국민 모두가 풍성한 추석을 보내실 수 있도록 함께 노력해 달라"고 당부했다.

관련해 정부는 '추석 민생안정 대책'을 마련해 명절 수요 증가에 대비해 배추, 무, 사과, 배 등 21개 성수품을 평시 대비 1.6대 확대한 17만톤을 공급하기로 했다. 또 소비자 부담 완화를 위해 900억원을 투입, 농·축·수산물 최대 50% 할인을 지원할 예정이다. 아울러 부정 유통행위 감시 강화 등 소비자 보호를 위한 활동도 지속 추진한다.





