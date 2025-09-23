본문 바로가기
초소형부터 대용량까지…'시장 대세' 코웨이 얼음정수기

김철현기자

입력2025.09.23 10:58

코웨이, 얼음정수기 라인업 완성

코웨이는 최근 국내 최소 사이즈의 '아이콘 얼음정수기 미니'를 선보이며, 초소형부터 대용량까지 아우르는 얼음정수기 라인업을 완성했다. 얼음 저장 용량을 대폭 늘린 1.1㎏ 대용량 모델 '아이콘 얼음정수기 스탠다드', 역삼투압 방식 필터를 적용한 정수 특화모델 '얼음정수기 RO', 여기에 초소형 사이즈의 '아이콘 얼음정수기 미니'까지 더해 제품 크기, 얼음 용량, 정수 방식에 따라 선택 가능한 풀 라인업을 갖추게 됐다.


코웨이 아이콘 얼음정수기 미니는 얼음정수기를 사용하고 싶어도 공간 제약으로 인해 구매를 망설였던 소비자 요구를 반영해 개발됐다. 가로 20㎝의 한 뼘 남짓한 크기다. 콤팩트한 크기로 주방 공간 활용도를 높여 1인 가구나 소형 주거환경에서도 부담 없이 설치하고 사용할 수 있다.

코웨이의 얼음정수기는 성능은 물론 고객 편의성까지 고려한 기술이 두루 적용됐다. 특히 얼음정수기의 핵심인 제빙 기술에는 코웨이만의 '듀얼 쾌속 제빙 시스템'을 적용해 얼음을 보다 빠르고 안정적으로 생성할 수 있도록 했다. 이를 통해 하루 얼음 생성량을 크게 늘렸으며, 여름철 얼음 사용이 많은 시기에도 항상 충분한 얼음을 제공해 소비자 만족도가 높다.


또한 코웨이 얼음정수기는 스마트 원터치 기능을 탑재해 버튼 한 번으로 정량의 얼음을 간편하게 추출할 수 있으며, 얼음과 냉수를 동시에 제공하는 기능도 갖춰 편의성을 강화했다. 여기에 얼음 크기, 온수 온도, 출수 용량, 냉수 온도까지 사용자 맞춤 설정이 가능해 다양한 사용 환경에 최적화된 경험을 제공한다.




김철현 기자 kch@asiae.co.kr
