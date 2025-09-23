초소형부터 대용량까지…'시장 대세' 코웨이 얼음정수기

코웨이, 얼음정수기 라인업 완성

코웨이 아이콘 얼음정수기 미니 AD 원본보기 아이콘

코웨이는 최근 국내 최소 사이즈의 '아이콘 얼음정수기 미니'를 선보이며, 초소형부터 대용량까지 아우르는 얼음정수기 라인업을 완성했다. 얼음 저장 용량을 대폭 늘린 1.1㎏ 대용량 모델 '아이콘 얼음정수기 스탠다드', 역삼투압 방식 필터를 적용한 정수 특화모델 '얼음정수기 RO', 여기에 초소형 사이즈의 '아이콘 얼음정수기 미니'까지 더해 제품 크기, 얼음 용량, 정수 방식에 따라 선택 가능한 풀 라인업을 갖추게 됐다.

코웨이 아이콘 얼음정수기 미니는 얼음정수기를 사용하고 싶어도 공간 제약으로 인해 구매를 망설였던 소비자 요구를 반영해 개발됐다. 가로 20㎝의 한 뼘 남짓한 크기다. 콤팩트한 크기로 주방 공간 활용도를 높여 1인 가구나 소형 주거환경에서도 부담 없이 설치하고 사용할 수 있다.

코웨이의 얼음정수기는 성능은 물론 고객 편의성까지 고려한 기술이 두루 적용됐다. 특히 얼음정수기의 핵심인 제빙 기술에는 코웨이만의 '듀얼 쾌속 제빙 시스템'을 적용해 얼음을 보다 빠르고 안정적으로 생성할 수 있도록 했다. 이를 통해 하루 얼음 생성량을 크게 늘렸으며, 여름철 얼음 사용이 많은 시기에도 항상 충분한 얼음을 제공해 소비자 만족도가 높다.

또한 코웨이 얼음정수기는 스마트 원터치 기능을 탑재해 버튼 한 번으로 정량의 얼음을 간편하게 추출할 수 있으며, 얼음과 냉수를 동시에 제공하는 기능도 갖춰 편의성을 강화했다. 여기에 얼음 크기, 온수 온도, 출수 용량, 냉수 온도까지 사용자 맞춤 설정이 가능해 다양한 사용 환경에 최적화된 경험을 제공한다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>