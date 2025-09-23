1년 내내 쾌적한 잠자리 ‘나비엔 숙면매트 사계절’

AI 수면모드 통해 최적의 수면 온도 제공

나비엔 숙면매트 사계절 Air AD 원본보기 아이콘

경동나비엔의 '나비엔 숙면매트 사계절'은 물이 순환해 열이 쌓이지 않아 쾌적한 숙면이 가능하게 하는 제품이다. AI 수면모드를 통해 스마트폰으로 수면 중 호흡음을 인식해 수면 단계를 분석, 최적의 온도를 제공하는 것이 특징이다. 경동나비엔과 국내 슬립테크 기업 에이슬립의 실험 결과에 따르면 여름철 수면 효율은 6.4% 증가하고 깬 시간은 39% 감소했다. 겨울철에는 수면 효율이 4.5%, 깊은 수면 시간은 124% 증가했다.

더울 때는 에어컨, 추울 때는 보일러와 함께 사용하면 에너지 사용량을 줄이면서도 쾌적한 숙면환경을 조성해준다. 실험해보니 에어컨과 '숙면매트 사계절'을 27도로 맞추고 함께 사용할 경우, 에어컨만 25도로 가동할 때보다 수면의 질이 15% 상승했다. 에너지 사용량은 21% 절감됐다. 마찬가지로 겨울철 보일러와 함께 사용해도 난방 에너지는 줄이고 수면 효율이 7% 상승한 것으로 나타났다.

최근 경동나비엔은 구독 상품도 출시했다. 월 1~2만 원대의 합리적인 가격으로 숙면매트는 물론, 전문가 '나비엔 파트너'의 케어 서비스까지 제공한다. 나비엔 파트너의 정기방문 케어 서비스 시에는 전문 기구와 용품을 사용해 매트 속 물길과 슬립허브(본체) 클리닝을 진행하고, UV 살균기능이 탑재된 침구청소기로 매트를, 진공청소기로 슬립허브 외부 등을 관리해준다. 구독 기간 중 무상 사후관리(A/S)도 받을 수 있다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>