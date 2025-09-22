본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

울산엘리야병원, 환자 안전 위해 전 직원 독감 예방접종

영남취재본부 김철우기자

입력2025.09.22 13:44

시계아이콘00분 37초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

울산엘리야병원은 22일부터 전 직원을 대상으로 독감 예방접종을 실시한다.


울산엘리야병원은 매년 가을부터 시작되는 인플루엔자(독감) 유행을 대비해 환자, 보호자와 내원객 등 고객들과 대면 상황이 많은 업무 환경에서 고객과 직원의 건강을 보호하고 면역력 저하 등으로 감염에 취약한 환자들에게 안전한 병원 환경을 제공하기 위해 매년 전 직원을 대상으로 독감 예방 접종을 사전 실시하고 있다.

또 전담 보건관리자를 두고 직원 보건 활동에 만전을 기하며 독감뿐만 아니라 다양한 상황에서 발생할 수 있는 직원과 고객의 보건 안전 위협을 항시 대비하고 있다.


울산엘리야병원 정영환 병원장은 "전 세계를 공포에 떨게 했던 코로나19 유행에서 경험했듯이 병원은 감염과 바이러스로부터 가장 안전한 치료 공간으로서 매우 중요한 역할을 한다"라며 "이번 전 직원 독감 예방 접종을 통해서 보다 안전한 진료 환경을 환자에게 제공하고 독감, 코로나19 등 감염 질환으로부터 직원과 고객의 건강을 보호할 수 있을 것"이라고 강조했다.


울산엘리야병원은 올해 전 직원 독감 예방 접종에는 3가 백신을 적용했다. 세계보건기구(WHO)와 예방접종전문위원회는 전 세계적으로 최근 5년 이상 B형 야마가타 바이러스 항원이 검출되지 않아 올해부터 3가 백신 접종을 권장했으며 질병관리청도 3가 백신이 독감 예방의 효과성과 안전성에 영향을 주지 않는다고 설명했다.

울산엘리야병원 전 직원 독감 예방 접종.

울산엘리야병원 전 직원 독감 예방 접종.

AD
원본보기 아이콘



영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

맥심 벽 못 넘고 '눈물의 손절'…500억 투자금 90% 잃은 롯데네슬레 맥심 벽 못 넘고 '눈물의 손절'…500억 투자금 90%... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

눈 뜨자마자 '물 한 잔' 원샷?…아는 사람들은 '더 중요한 것'부터 챙긴다

수사 당국이 숙제를 내줬다

"지금 주문해도 43년 뒤 먹는대"…'상상초월 대기' 전설의 고로케

"지혜, 지안이도 있는데" 이름찾기 대박난 과자…아이유도 도전했지만

판치는 유사수신…왜 피해자가 ‘수사 숙제’를 떠안게 됐나

'기싸움 살벌' 공식석상서 대놓고 저격…점입가경 'HBM4 삼국지'

규제 전 "지금 사자"…실거래가=신고가 마포, 호가 밀어올리는 성동

새로운 이슈 보기