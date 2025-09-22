'제3회 대한민국 금산인삼 서예문인화 공모대전' 시상식 성료

오는 28일까지 금산인삼관 전시장서 공개

'제 3회 대한민국 금산인삼 서예문인화 공모대전'이 지난 20일 금산인삼관 지하 갤러리에서 성황리 진행됐다.

이번 공모 대전은 한국예술문화단체총연합회 금산지회(회장 이정일)가 주최하고 한국미술협회 금산지부(지부장 윤은중)가 주관했으며

시상식에는 금산 예총 회원과 대회 수상자 등 50여 명이 참석해 수상자들의 노고를 축하하고 예술적 성취를 기렸다.

수상작은 오는 28일까지 금산인삼관 전시장에서 일반인들에게 공개돼 지역 주민과 방문객들이 한국 전통예술의 아름다움을 감상할 기회를 제공하게 된다.

김진희 관광문화체육과 담당자는 "이번 공모 대전의 우수한 작품을 만나볼 수 있는 전시에 많은 관심을 바란다"고 말했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr



