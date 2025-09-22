본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

충청

'제3회 대한민국 금산인삼 서예문인화 공모대전' 시상식 성료

충청취재본부 모석봉기자

입력2025.09.22 13:28

시계아이콘00분 16초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

오는 28일까지 금산인삼관 전시장서 공개

사진=금산군 제공

사진=금산군 제공

AD
원본보기 아이콘

'제 3회 대한민국 금산인삼 서예문인화 공모대전'이 지난 20일 금산인삼관 지하 갤러리에서 성황리 진행됐다.


이번 공모 대전은 한국예술문화단체총연합회 금산지회(회장 이정일)가 주최하고 한국미술협회 금산지부(지부장 윤은중)가 주관했으며

시상식에는 금산 예총 회원과 대회 수상자 등 50여 명이 참석해 수상자들의 노고를 축하하고 예술적 성취를 기렸다.

사진=금산군 제공

사진=금산군 제공

원본보기 아이콘

수상작은 오는 28일까지 금산인삼관 전시장에서 일반인들에게 공개돼 지역 주민과 방문객들이 한국 전통예술의 아름다움을 감상할 기회를 제공하게 된다.


김진희 관광문화체육과 담당자는 "이번 공모 대전의 우수한 작품을 만나볼 수 있는 전시에 많은 관심을 바란다"고 말했다.




충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

맥심 벽 못 넘고 '눈물의 손절'…500억 투자금 90% 잃은 롯데네슬레 맥심 벽 못 넘고 '눈물의 손절'…500억 투자금 90%... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

눈 뜨자마자 '물 한 잔' 원샷?…아는 사람들은 '더 중요한 것'부터 챙긴다

수사 당국이 숙제를 내줬다

"지금 주문해도 43년 뒤 먹는대"…'상상초월 대기' 전설의 고로케

"지혜, 지안이도 있는데" 이름찾기 대박난 과자…아이유도 도전했지만

판치는 유사수신…왜 피해자가 ‘수사 숙제’를 떠안게 됐나

'기싸움 살벌' 공식석상서 대놓고 저격…점입가경 'HBM4 삼국지'

규제 전 "지금 사자"…실거래가=신고가 마포, 호가 밀어올리는 성동

새로운 이슈 보기