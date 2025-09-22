본문 바로가기
Dim영역
문화·라이프
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

한국출판인회의 "쿠팡 면피성 '상생' 말고 로드맵 제시하라"

서믿음기자

입력2025.09.22 13:05

시계아이콘00분 32초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

도서 유통 확장하는 쿠팡
한국출판인회의 비판 성명서
"느린 정산, 장려금 강요 등 부당"
'상생' 표방 일축...로드맵 제시 요구

한국출판인회의가 도서 유통을 확대하며 출판사에 부당한 정산 방식과 장려금 등을 요구한 의혹을 받는 쿠팡에 대해 면피성 상생은 해답이 아니라며 선행조치와 로드맵을 제시하라고 촉구했다. 쿠팡은 앞서 대한출판문화협회와 상생을 목적으로 내세운 업무협약을 체결했으나, 모호한 협약 내용으로 업계 내외에서 진정성에 대한 지적이 나온 바 있다.

한국출판인회의 로고. 한국출판인회의 제공

한국출판인회의 로고. 한국출판인회의 제공

AD
원본보기 아이콘

한국출판인회의는 22일 입장문을 통해 "쿠팡의 거래 관행이 출판 유통 질서를 심각하게 어지럽히고 있다는 업계의 우려를 직시한다"며 "쿠팡의 영향력이 확대되면서 그간 출판계에는 업계 상황에 맞지 않는 거래 계약, 느린 정산, 성장 장려금 강요, 판매 데이터의 상업적 활용 등 일일이 열거하기 어려울 만큼의 문제가 누적돼 왔다"고 지적했다.


이어 "구조적 문제가 해소되지 않은 채 면피성 '상생협약'을 내세우는 것은, 원인 진단 없이 해법부터 합의하려는 것과 다르지 않다"며 "상생은 구호가 아니라 절차와 결과로 증명돼야 한다. 지금 필요한 것은 명분을 쌓는 일이 아니라, 쿠팡이 무엇을 어떻게 고치고 언제까지 이행할지에 관한 구체적이고 검증 가능한 선조치, 그리고 이행 로드맵을 제시하는 것"이라고 꼬집었다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

맥심 벽 못 넘고 '눈물의 손절'…500억 투자금 90% 잃은 롯데네슬레 맥심 벽 못 넘고 '눈물의 손절'…500억 투자금 90%... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

눈 뜨자마자 '물 한 잔' 원샷?…아는 사람들은 '더 중요한 것'부터 챙긴다

수사 당국이 숙제를 내줬다

"지금 주문해도 43년 뒤 먹는대"…'상상초월 대기' 전설의 고로케

"지혜, 지안이도 있는데" 이름찾기 대박난 과자…아이유도 도전했지만

판치는 유사수신…왜 피해자가 ‘수사 숙제’를 떠안게 됐나

규제 전 "지금 사자"…실거래가=신고가 마포, 호가 밀어올리는 성동

10만명 모인 커크 추모식…트럼프 "韓군중, 성조기 흔들어"

새로운 이슈 보기