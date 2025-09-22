당신의 혁신, 글로벌 시장 노려라… 부산연구개발특구, 'FLY ASIA' 연계 오픈이노베이션·바이오 데모데이

글로벌 창업·투자 활성화, 딥테크 기업 성과 확산

부산의 유망 스타트업과 연구소기업이 글로벌 시장으로 도약하는 발판이 차려졌다.

부산연구개발특구본부(본부장 한상문)가 22일부터 23일까지 부산 BEXCO에서 열리는 글로벌 스타트업 페스티벌 'FLY ASIA 2025'와 연계해 오픈이노베이션 네트워킹 행사와 첨단바이오 분야 IR 데모데이를 개최한다.

부산특구는 "이번 행사는 지역 유망 스타트업과 연구소기업이 글로벌 시장으로 도약할 수 있는 전략적 성장 플랫폼으로 기획됐다"고 설명했다.

부산특구는 이노폴리스캠퍼스 사업을 통해 'TAP 오픈이노베이션 네트워킹 CORI BUSAN'을, 전략기술 딥테크 창업 촉진 사업을 통해 'Hit the Stage X 첨단바이오 데모데이'를 각각 지원하고 있다. 대학과 기업이 보유한 혁신 기술을 대기업 및 VC·AC 등 투자기관과 연결한다는 전략이다.

첫째 날인 22일 열리는 'TAP 오픈이노베이션 네트워킹 CORI BUSAN'은 나재석 덕성여대 교수의 'AI 시대 오픈이노베이션 전략' 강연, CJ ENM 협업 사례 발표, CJ ENM·LX벤처스·HD현대삼호 등 국내 주요 대기업과 스타트업 간 1:1 밋업으로 구성된다. 해양드론기술, 컴포지트솔루션즈, 조타코, 코아이 등 부산특구 연구소기업들이 참여해 조선·해양·모빌리티·첨단소재 분야 협력 기회를 발굴할 예정이다.

둘째 날인 23일에는 'Hit the Stage X 첨단바이오 데모데이'가 이어진다. 부산대·UNIST·울산대·동아대·인제대 등 동남권 주요 대학의 패밀리기업 10여개사가 참여해 IR 피칭에 나서며 전문 투자기관이 실시간 피드백과 고도화 지원을 제공한다. 참가 기업들은 투자 상담과 네트워킹을 통해 실질적인 투자 성과를 모색하게 된다.

부산특구는 이번 행사를 통해 대기업-스타트업 간 오픈이노베이션 협력 모델을 발굴하고 바이오·헬스케어 분야 투자 활성화와 지역 창업기업의 글로벌 진출 촉진 등 혁신 창업 생태계 확산을 기대하고 있다.

부산특구 기술사업화팀은 "Fly Asia와의 연계를 통해 지역 창업기업이 글로벌 무대에서 성장할 수 있는 교두보를 마련했다"며 "대학·연구소기업·스타트업의 혁신 기술이 대기업과 투자기관으로 연결되는 개방형 혁신 생태계를 확산하겠다"고 힘줬다.





