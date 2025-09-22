우리금융, '우리원더패밀리' 출범…청소년 한부모 자립 지원한다

우리모모콘 성황리에 막 내려

'우리원더패밀리' 출범 선포

청소년 미혼 한부모 자립 지원

우리금융그룹은 지난 주말(9월20일~21일) 서울 난지한강공원 젊음의 광장에서 사회공헌 콘서트 '모이면 모일수록 선한 힘이 커지는 콘서트, 우리모모콘'(우리모모콘)을 성황리에 개최했다.

콘서트에서는 최정상 아티스트들이 관객들과 만나 뜨거운 호응을 얻었다. 21일에는 임종룡 우리금융그룹 회장과 브랜드 앰배서더 아이유, 장원영이 직접 무대에 올라 그룹의 사회공헌 비전을 발표하며 행사의 의미를 더했다.

이번 행사의 핵심은 청소년 미혼 한부모의 자립을 돕는 신규 프로젝트 '우리원더패밀리'의 출범이었다. 임종룡 회장은 브랜드 앰배서더 아이유와 함께 "청소년 미혼 한부모들이 꿈을 잃지 않도록 우리금융이 든든한 버팀목이 되겠다"며 사업의 시작을 알렸다.

'우리원더패밀리'는 사회적 편견과 경제적 어려움 속에서 자녀를 양육하는 청소년 미혼 한부모들이 안정적인 환경에서 자립할 수 있도록 실질적인 지원을 제공하는 사업이다.

이를 위해 매월 50만 원의 생활비 지원을 비롯해 심리 상담, 긴급 의료비, 취업 준비, 태아·어린이 보험 가입 등 통합적인 지원을 제공한다. 우리금융그룹은 연간 20억 원 규모로 이 사업을 펼쳐나갈 계획이다.

콘서트 현장은 나눔의 가치를 더하는 다채로운 프로그램으로 채워졌다. 굿윌마켓은 △발달장애인 일자리 창출 △재활용을 통한 환경보호 △지역경제 활성화를 목표로 하는 '착한 마켓'으로 운영돼 관객들의 선한 소비를 이끌었다.

또 현장에는 우리은행 ATM의 '굿윌기부함'이 배치돼 특별 굿즈와 함께 기부를 독려했으며, 기부금 영수증을 신청하면 연말정산 세액공제 혜택을 받을 수 있어 나눔의 보람을 더했다.

'NGO타운'에서는 사랑의열매, 대한적십자사, 세이브더칠드런, 월드비전 등 여러 기관이 참여해 △소상공인 지원 △재난피해 복구 △아동교육 지원 등 다채로운 사회공헌 활동을 체험할 기회를 마련했다.

'리워드 가든'에서는 입장 시 받은 스마트밴드를 통해 프로그램에 참여할 때마다 '함께터치'를 적립하는 이벤트가 열렸다. 이렇게 모인 터치는 물, 스낵, 캠핑 의자 같은 굿즈로 교환할 수 있도록 했고, 누적된 '함께터치' 횟수는 우리금융그룹의 기부금으로 쌓여 사회 곳곳에 전달될 예정이다.

'우리·모두·우리 플리마켓'은 장애인 연계 고용 협력업체인 '오보틀'과 '밀알꿈씨'가 참여해 자리를 빛냈다. 여기서 발생한 수익의 일부는 장애인 고용 확대를 위해 사용될 예정이다.





황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>