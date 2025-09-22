본문 바로가기
위코멧, 프로농구에 자동심장충격기 제공…응급 상황 지원

김철현기자

입력2025.09.22 10:24

시계아이콘00분 27초 소요
KBL에 ‘라이프팩 CR2 AED’ 제공

위코멧은 한국프로농구연맹(KBL)과 프로농구 선수단 및 구단 구성원의 안전을 위해 자동심장충격기(AED)를 지원하는 업무협약(MOU)을 체결했다고 22일 밝혔다.


이번 협약을 통해 위코멧은 KBL과 10개 구단에 '라이프팩 CR2 AED(LIFEPAK CR2 AED)' 22대를 공급하고, 향후 다양한 협력 사업을 지속적으로 추진하기로 했다.

신해용 KBL 사무총장(왼쪽)과 이정훈 위코멧 대표가 협약을 체결하고 있다. 위코멧

신해용 KBL 사무총장(왼쪽)과 이정훈 위코멧 대표가 협약을 체결하고 있다. 위코멧

라이프팩 CR2 AED는 각 구단의 훈련장과 선수단 전용 버스에 설치돼 응급 상황 발생 시 신속히 대응할 수 있도록 할 예정이다. 선수단과 구단 구성원을 대상으로 심폐소생술(CPR) 교육도 진행해 위급 상황에서 즉각적으로 대처할 수 있도록 지원한다.

라이프팩 CR2 AED는 심폐소생술 중에도 심전도 분석이 가능해 지속적인 응급처치를 돕고, 직관적인 그래픽과 실시간 음성 안내로 쉽고 정확하게 사용할 수 있다.


이정훈 위코멧 대표는 "심정지 상황에서 골든타임 확보는 무엇보다 중요하다"며 "이번 KBL과의 협력으로 프로농구 현장에서 안전 의식을 확산하고 나아가 사회 전반의 안전 문화 정착에 기여하겠다"고 말했다.




김철현 기자 kch@asiae.co.kr
