르피랩 메이신 스프레이, 가수 안성훈 한정판 에디션 출시

헬스 앤라이프스타트업 피랩은 가수 안성훈과 협업한 한정판 '르피랩 메이신 스프레이 안성훈 에디션'을 출시한다고 22일 밝혔다.

기존 르피랩 메이신 스프레이에 안성훈 친필사인이 새겨진 제품 2개와 버킷모자를 함께 구성한 스페셜 패키지로 제작했다. 가수 안성훈 팬덤 색상인 민트색을 적용해 소장 가치를 높였다. 팬들 사이에서 필수 구매 아이템으로 자리 잡을 것으로 기대했다.

안성훈이 르피랩 메이신 스프레이를 직접 사용하면서 협업까지 이르게 됐다. 최근 마라톤 예능프로그램에 협찬품으로 제공한 르피랩 메이신스프레이를 사용한 안성훈은 운동 후 빠른 회복 효과를 직접 경험했다. 안성훈은 "제품 효능을 팬분들과도 꼭 나누고 싶은 취지에서 르피랩과의 협업에 주저 없이 참여하게 됐다"고 말했다.

르피랩 메이신 스프레이는 한국원자력연구원(KAERI)이 보유한 18개 특허 성분 '메이신'을 주원료로 한다. 6종의 오리엔탈 허브 바이오 추출물을 더해 혈행개선, 붓기완화, 쿨링, 보습 등의 효능을 제공한다.

르피랩은 대한배드민턴협회 공식 후원제품으로 '국가대표 공식 스프레이'로도 알려졌다. 스포츠 선수와 동호인 사이에서 신뢰받는 제품으로 자리 잡고 있다. 운동 전후뿐 아니라 일상의 활력 회복을 돕는 제품으로 다가오는 추석 연휴를 앞두고 부모님 선물 수요도 높을 것으로 보인다.

'르피랩 메이신스프레이안성훈에디션'은 22일부터 르피랩 공식 온라인몰에서 단독 판매한다.

피랩 이상윤 대표는 "르피랩은 밸런스 회복을 통해 건강한 삶을 돕는 혁신적인 제품을 제공하는 것을 목표로 하고 있다"고 소개했다. 이어 "안성훈 에디션은 단순한 유명인과의 협업을 넘어, 더 젊고 건강한 일상을 희망하는 많은 분이 르피랩 제품의 효과와 가치를 경험할 수 있는 계기가 될 것"이라고 말했다.





