본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

합천군, 하계 옥수수 조사료 제조 장비 연시회 열어

영남취재본부 최순경기자

입력2025.09.22 10:27

시계아이콘00분 41초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

생산 확대·농가 사료비 절감 기대

경남 합천군은 합천읍 서산리에서 하계 조사료(옥수수) 제조 장비 연시회를 가졌다.


연시회에는 경남도 축산과, 합천축협, 한우협회 및 조사료 경영체 등 20여명이 참석한 가운데 진행했다.

22일 합천군에 따르면 이번 연시회는 최근 국제 곡물가 상승에 따른 사룟값 인상과 한우 가격 하락 등으로 어려움을 겪고 있는 한우 농가의 경영비 절감을 위해 마련되었으며, 하계 조사료 생산 확대를 통해 사료비 절감과 하계 조사료 자급률 향상을 도모하는 데 목적이 있다.

합천군 하계 조사료(옥수수) 제조 장비 연시회 단체 사진.

합천군 하계 조사료(옥수수) 제조 장비 연시회 단체 사진.

AD
원본보기 아이콘

합천군은 이번 하계 조사료(옥수수) 생산 장비의 도입으로 하계 조사료 수급량을 확대하고, 벼 생산에만 국한되어 있던 하계 논 작물의 다양성을 확보할 계획이다.

올해 관내 하계 조사료 재배면적은 430㏊로 전년 대비 2배 증가하였으며, 조사료 사일리지 제조 비용을 국비 사업으로 지원하고 있다.


특히 이번 장비 도입은 하계 조사료를 생산하는 농가의 의견을 반영하여, 경남도 조사료 확대 편의장비 지원사업으로 고가의 수확 장비의 확보가 어려운 한우농가의 부담을 경감하기 위한 조치로 추진되었으며, 합천군 농기계대여은행을 통해 해당 장비를 농작업 대행 경영체에 임대하여 하계 조사료 사일리지 수확을 지원할 계획이다.


김윤철 군수는 "이번 조사료 수확 연시회가 한우농가의 조사료 수급을 원활히 하고 경영비 및 노동력 절감에 도움이 되기를 바란다"며 "앞으로도 농가의 실질적인 부담 완화를 위해 추가 장비 도입이 이뤄질 수 있도록 각고의 노력을 다하겠다"고 말했다.




영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

맥심 벽 못 넘고 '눈물의 손절'…500억 투자금 90% 잃은 롯데네슬레 맥심 벽 못 넘고 '눈물의 손절'…500억 투자금 90%... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

수사 당국이 숙제를 내줬다

"지금 주문해도 43년 뒤 먹는대"…'상상초월 대기' 전설의 고로케

"지혜, 지안이도 있는데" 이름찾기 대박난 과자…아이유도 도전했지만

판치는 유사수신…왜 피해자가 ‘수사 숙제’를 떠안게 됐나

"라면 먹으려는데 파리가" 추석 때 꼭 들르는데…'휴게소' 위생 비상

10만명 모인 커크 추모식…트럼프 "韓군중, 성조기 흔들어"

영국·캐나다·호주, 팔레스타인 국가 승인…유엔 151개국

새로운 이슈 보기