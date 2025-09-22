횡성군, 농식품부 '농촌공간정비사업' 공모 최종 선정

김명기 군수 "농촌소멸 위기 대응…농촌특화지구 모델 만들겠다"

강원도 횡성군이 농촌공간 재구조화 및 재생을 위해 농림축산식품부가 추진한 '2025년 농촌공간정비사업(농촌특화지구형) 공모'사업에 선정되어 100억원의 사업비를 확보했다.

안흥지구 농촌공간정비사업 기본 구상도. 횡성군 제공 AD 원본보기 아이콘

농촌공간정비사업(농촌특화지구형)은 농촌공간 재구조화, 재생 및 지역경제 활성화를 위해 시군이 농촌공간계획을 토대로 조성하는 농촌특화지구를 지정·육성하는 사업으로 상호 기능보완이 가능한 2개 이상의 농촌특화지구를 연계 지원하여 공간 재구조화를 촉진하는 사업이다.

군은 이번 사업 선정에 따라 안흥지구 소재지를 중심으로 정주여건개선 등을 위한 '농촌마을보호지구'를 지정하고, 생산량이 많은 팥을 중심으로 한 생산, 가공, 유통, 체험 등이 연계된 '농촌융복합산업지구'를 지정·육성할 계획이다.

이를 통해 팥 가공 및 유통, 판매 체계를 확립하고 기존 조성된 안흥찐빵 모락모락마을 및 지역 자원을 활용한 관광·체험과 연계하여 안흥찐빵의 브랜드 가치를 한층 높이고 팥을 활용한 제품생산의 다각화로 안흥면의 지속 가능한 성장 발판을 공고히 다질 전망이다.

농촌마을보호지구의 경우 농촌융복합산업지구와 연계하여 청년 및 창업자를 위한 임대주택 건설을 통해 주거 안정성을 높이고 주민 쉼터 및 주차장을 조성하여 지역 주민들의 삶의 질 향상에 기여할 예정이다.

횡성군은 전국 최초 2년 연속 농촌협약 공모에 선정되어 814억원의 사업비를 확보한 것에 이어 금회 추가로 농촌공간정비사업 공모에 선정되어, 농촌공간재구조화 선도 시군으로서의 입지를 공고히 하였다.

김명기 횡성군수는 "전국에서 최초로 추진되는 사업인 만큼 주민들과의 긴밀한 소통을 기반으로 내실있는 사업 추진을 통해 농촌소멸 위기에 대응하기 위한 전국 대표 농촌특화지구 모델을 만들겠다"고 말했다.





횡성=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>