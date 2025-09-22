본문 바로가기
유통

편의점 즉석원두 커피도 퀵커머스…CU, 'get 커피' 배달 서비스

김흥순기자

입력2025.09.22 09:07

배민스토어 통해 전국 2000여개 점포서 시작
연내 4000개 점포 이상으로 확대 계획

BGF리테일 이 운영하는 편의점 CU는 즉석 원두커피인 'get(겟) 커피'를 퀵커머스로 배달한다고 22일 밝혔다.


CU, get 커피 배달 서비스. BGF리테일 제공

CU, get 커피 배달 서비스. BGF리테일 제공

커피 배달 서비스는 우선 배민스토어를 통해 전국 2000여개 점포에서 시작하고, 향후 가맹점주들의 추가 신청을 받아 올해 말까지 4000개 점포 이상으로 확대할 계획이다. 소비자들이 직접 점포를 방문하지 않아도 상품을 구매할 수 있다는 점과 특히, 커피 전문점이 문을 닫은 시간에도 직접 원두를 내린 에스프레소 커피를 즐길 수 있다는 것이 장점이다.

이번 커피 배달 서비스를 신청한 점포에는 안전한 배송을 위해 실링 페이퍼와 배달 전용 비닐 캐리어가 준비됐다. 원활한 커피 배달을 위해 최대 주문 수량은 총 4잔(HOT, ICE 포함)으로 운영된다.


배민스토어에서는 오는 24일까지 3000원 할인 쿠폰을, 25일부터 30일까지는 5000원 할인 쿠폰을 제공한다. 조만간 포켓CU에서도 get 커피 배달 서비스를 제공할 예정이다. 이어 요기요, 네이버 지금배달 등 다양한 배달 플랫폼에서도 서비스를 이용할 수 있도록 관련 사항을 논의하고 있다.


정찬결 BGF리테일 온라인커머스팀 주임은 "최근 커피 가격 인상이 이어지는 가운데 소비자들을 위해 부담 없는 가격에 즉시성까지 갖춘 get 커피 배달 서비스를 준비했다"며 "앞으로도 편의점 퀵커머스 라인업을 확대해 소비자의 편의성을 향상시킬 것"이라고 말했다.




김흥순 기자 sport@asiae.co.kr
