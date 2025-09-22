경기도, 재도전학교 통해 200명 취·창업 새출발 지원

경기도가 지난 5월부터 '재도전학교'를 통해 총 200명의 수료생을 배출했다.

경기 재도전학교는 창업 실패나 실직 경험으로 심리적 어려움을 겪는 도민에게 힐링과 직무 역량 교육을 제공하는 합숙형 프로그램이다. 지난해 3박4일 시범 운영 후 큰 호응을 얻으며 올해는 4박5일로 확대됐다.

프로그램은 충주 '깊은산속옹달샘'과 화성 YBM연수원, 의정부 아일랜드캐슬호텔 등에서 진행됐으며 심리 회복을 위한 힐링 과정과 취·창업 역량 강화, GPT 기반 인공지능(AI) 훈련 등이 결합돼 참가자들의 자신감과 실전 능력을 높였다.

경기도민의 취업과 창업 새출발인 '경기 재도전학교' 안내 포스터 AD 원본보기 아이콘

주요 프로그램으로는 개그맨 고명환, 작가 고도원 등 명사 특강과 실패 원인 분석을 통한 전문가 컨설팅, 맞춤형 취·창업 교육, 사례 학습이 진행됐다.

지난해 시범 운영 결과 수료자의 40%가 6개월 내 재도전에 성공했다.

올해부터는 경기도평생교육진흥원, 경기도일자리재단, 경기도시장상권진흥원 등과 협력해 맞춤형 취·창업 연계를 강화하고 있다.

오광석 경기도 미래평생교육국장은 "실패의 아픔을 공감하고 회복의 기회를 제공하는 것이야말로 진정한 재도전의 출발"이라며 "내년에도 더 많은 도민이 용기를 내고 새로운 길을 열 수 있도록 든든한 동반자가 되겠다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>