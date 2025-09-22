경기교육청, 안심 돌봄체계 구축…3110개 기관에 운영비 등 지원

경기도교육청이 유아 안심 돌봄 체계를 구축했다.

도교육청은 지난 7월부터 최근까지 3차례에 걸친 지원 계획을 마무리하고, 유치원 863곳과 어린이집 2247곳 등 전국 최대 규모인 3110곳에 돌봄 운영비와 인건비를 지원하고 있다고 22일 밝혔다.

지원 항목은 ▲안전관리 시스템 구축 ▲급·간식비 ▲프로그램 운영비 및 교재·교구 구입비 ▲돌봄 인력 인건비 등이다.

도교육청은 앞서 지난 3월부터 지역 특색과 기관별 장점을 살린 틈새 돌봄 서비스를 제공하고 있다.

돌봄 서비스 유형은 맞춤형 돌봄(아침·저녁 및 방학 중 돌봄), 휴일형 돌봄(일요일·공휴일 돌봄), 방학 집중형 돌봄, 지자체 연계형 돌봄(오후·저녁 돌봄) 등이다.

도교육청 관계자는 "이번 사업을 통해 돌봄 사각지대를 해소하고, 가정의 다양한 요구를 반영해 교육과 돌봄이 균형을 이루는 안심 돌봄 체계를 마련했다"며 "운영 결과와 현장 의견을 반영해 맞춤형 돌봄 모델을 개발·확대하고 공백없는 촘촘한 돌봄 망을 확산해 나가겠다"고 말했다.





