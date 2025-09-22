본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

강원도, 25~26일 '수소 저장·운송 기술 교류 세미나' 개최

이종구기자

입력2025.09.22 08:10

시계아이콘00분 34초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

탄소중립 실현 전략·미래 사업모델 모색

강원특별자치도(도지사 김진태)는 오는 25일부터 26일까지 동해 망상컨벤션센터와 동해·삼척 일원에서 '수소 저장·운송 기술 교류 세미나'를 개최한다고 22일 밝혔다.

'수소 저장·운송 기술 교류 세미나' 포스터. 강원특별자치도 제공

'수소 저장·운송 기술 교류 세미나' 포스터. 강원특별자치도 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 세미나는 에너지 전환과 탄소중립 실현을 위해 수소 저장·운송 분야의 혁신 기술을 공유하고, 기업·대학·연구기관 간 협력 기반을 강화하기 위해 마련됐다. 강원특별자치도와 동해시, 삼척시, 한국동서발전㈜, 강원대학교 수소안전클러스터 융합대학원이 공동으로 주관·주최하며, 고등기술연구원, 서울과학기술대학교 등 수소 산업 관계자들이 대거 참여한다.


첫날 세미나에서는 ▲강원특별자치도 수소특화단지 추진 현황 ▲수소 저장·운송 및 인력 양성 전략 ▲에너지 전환 시대 P2G 기술의 역할과 전망 ▲수소 슬러시 및 e-메탄 기술 개발 현황 등이 발표된다. 이어서 '강원특별자치도 탄소중립 실현 전략'을 주제로 종합 토론이 진행된다.

둘째 날에는 동해 그린수소 연구개발 협력단지(R&D 클러스터), 삼척 교동 복합스테이션, 수소 시범도시 등 현장을 방문해 수소특화단지와 연계한 미래 사업모델과 실질적 협력 방안을 모색할 예정이다.


손창환 강원특별자치도 글로벌본부장은 "이번 세미나는 수소특화단지 조성을 위한 기업 유치와 연구개발 과제 발굴의 중요한 계기가 될 것"이라며 "강원특별자치도의 수소 저장·운송 산업이 탄소중립 실현과 에너지 전환을 선도하는 거점으로 자리매김할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.




춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

맥심 벽 못 넘고 '눈물의 손절'…500억 투자금 90% 잃은 롯데네슬레 맥심 벽 못 넘고 '눈물의 손절'…500억 투자금 90%... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

수사 당국이 숙제를 내줬다

"중국은 왜 전쟁을 선호할까" 전지현 대사에 中 '발칵'

"지혜, 지안이도 있는데" 이름찾기 대박난 과자…아이유도 도전했지만

판치는 유사수신…왜 피해자가 ‘수사 숙제’를 떠안게 됐나

"여성 유방암 진료 급증…40·50대가 절반 이상"

영국·캐나다·호주, 팔레스타인 국가 승인…유엔 151개국

성과급 양극화…대기업 18만원 오를 때 중기 9000원 올라

새로운 이슈 보기