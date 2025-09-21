철원군, 평화·화합의 '제22회 철원DMZ국제평화마라톤' 성료

강원도 철원군은 21일 '제22회 철원DMZ국제평화마라톤대회'를 성황리에 마쳤다. 이번 대회는 평화와 화합의 메시지를 전 세계에 전하는 뜻깊은 행사로, 지역 주민과 국내외 마라톤 동호인들의 큰 관심 속에 진행되었다.

철원군이 21일 '제22회 철원DMZ국제평화마라톤대회'를 개최하고 있다. 철원군 제공

7500여 명의 참가자들이 맑은 가을 하늘과 황금 들녘을 배경으로 DMZ를 가로지르는 특별한 코스를 달리며 20여년간 꾸준한 인기를 이어가고 있다.

올해 대회는 문화체육관광부와 국민체육진흥공단 후원 공모사업 선정 2년 차를 맞아 샤워 터널 확대와 아이스크림 존 추가 설치, 현직 소방관으로 구성된 러닝 페이스메이커 운영 등 안전과 편의를 대폭 강화해 참가자들이 보다 쾌적하고 안전하게 대회를 즐길 수 있도록 준비했다.

철원의 아름다운 자연환경과 평화의 상징이 담긴 코스를 달리는 이번 마라톤 대회는 풀코스(42.195㎞), 하프코스(21.0975㎞), 10㎞ 코스 등 다양한 부문으로 구성되었다.

이현종 철원군수는 "22년간 이어온 철원DMZ국제평화마라톤대회는 단순한 스포츠 행사를 넘어 평화를 염원하는 모두의 마음이 모이는 장으로 자리 잡았습니다. 앞으로도 철원이 평화와 공존의 가치를 실천하는 지역으로 더욱 성장할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





