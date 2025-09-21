폭우에 멈췄던 한강버스, 오전 11시부터 운항 재개

팔당댐 방류량 감소

서울·경기지역 집중호우로 운항을 임시 중단했던 한강버스가 21일 오전 11시 첫차부터 양방향 정상 운항한다. 이날 하루 총 14회 운항 예정이다.

서울시는 이날 한강버스 누리집(www.hgbus.co.kr)과 카카오맵 등 모빌리티 플랫폼을 통해 정상 운항 계획을 시민들에게 알렸다. 시 관계자는 "21일 현재 팔당댐 방류량이 초당 3천t 이하로 감소함에 따라 잠수교 수위가 낮아져 한강버스 교량 통과 기준 높이인 7.3ｍ를 초과 확보했다"고 말했다.

이어 "선착장 정상 운영 등을 종합적으로 점검한 후 운항 재개를 결정했다"며 "주말을 맞아 시민 이용이 많을 것으로 예상되는 석양 등 시간대는 양방향 운항에 차질이 없도록 더욱 철저하게 대비하겠다"고 덧붙였다.

전날 한강버스 운항 중단은 서울시 '2025 풍수해 대비 재난안전대책 행동안내서'에 따른 것이다. 이 규정에 따르면 팔당댐 방류량이 초당 3천t 이상일 경우 한강 내 모든 선박(동력·무동력)의 운항이 금지된다. 잠수교 수위가 상승해 한강버스 교량 통과 기준치인 7.3ｍ를 밑돌 경우에도 운항이 제한된다. 최근 2년간 초당 3천t 이상의 팔당댐 방류로 한강 내 선박 운항이 중단된 날은 평균 10일이며, 올해는 총 5일이다. 팔당댐 실시간 방류량과 잠수교 수위는 한강홍수통제소 누리집(www.hrfco.go.kr)에서 확인할 수 있다.

박진영 서울시 미래한강본부장은 "한강 수위를 계속 관찰해 시민 안전을 최우선으로 한강버스를 운항할 계획"이라고 밝혔다.

18일 본격적인 운항에 들어간 한강버스가 서울 잠수교를 지나고 있다. 2025.09.18 윤동주 기자 AD 원본보기 아이콘





권현지 기자 hjk@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>