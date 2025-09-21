양구군, 60세 이상 어르신 이동차량 무료 안(眼) 검진 실시

시력검사·굴절검사·안압 검사·망막 검사 등

검진 결과에 따라 돋보기·안약 등 무료 제공

강원도 양구군은 한국실명예방재단과 함께 오는 22일 양구문예회관 주차장에서 60세 이상 지역 주민을 대상으로 '이동차량 무료 안(眼) 검진'을 실시한다.

양구군이 지난 5월 16일 실시한 '찾아가는 무료 안과검진' 모습. 양구군 제공

이번 검진은 노년기 시력 저하와 주요 안질환을 조기에 발견하고 적기 치료 기회를 제공함으로써 어르신들의 삶의 질을 향상시키기 위해 마련됐다.

검진은 안과전문의로 구성된 전문 의료팀이 직접 시력검사, 안압 검사, 세극등현미경검사, 질환 상담 등 다양하고 정밀한 검사를 진행할 예정이다.

특히 검진 결과에 따라 필요시 돋보기와 안약 등을 무료로 제공하며, 백내장·망막질환·녹내장 등 안과적 수술이 필요한 경우에는 한국실명예방재단의 수술비 지원 안내도 함께 제공된다. 수술비 지원 대상은 기초생활수급자, 차상위계층, 한부모 가족 등 경제적 취약계층으로, 실질적인 치료 기회를 제공할 것으로 기대된다.

검진을 희망하는 주민은 22일 당일 신분증을 지참하고 현장에서 신청서를 작성하면 되고, 검진은 선착순 100명까지 가능하다.

조인숙 건강증진과장은 "노년기에 흔히 발생하는 안질환은 조기 발견과 치료가 무엇보다 중요하다"며 "이번 검진을 통해 지역 주민들이 안질환을 예방하고 건강한 생활을 할 수 있기를 바란다"고 말했다.

한편, 지난 5월 상반기 안검진에서는 약 170명이 참여했으며, 총 3명이 한국실명예방재단에서 수술비 지원을 받았다.





양구=이종구 기자



