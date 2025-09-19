본문 바로가기
Dim영역
국제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

분유까지 빼앗아…"하마스, 유니세프 구호트럭 약탈"

차민영기자

입력2025.09.19 21:05

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

무장 괴한 단체 트럭 4대 습격

이스라엘과 팔레스타인 무장정파 하마스간 전쟁이 확전하던 2023년 12월 가자지구 라파에서 무료 음식을 받으려는 주민들이 줄을 서 있다. AP연합뉴스

이스라엘과 팔레스타인 무장정파 하마스간 전쟁이 확전하던 2023년 12월 가자지구 라파에서 무료 음식을 받으려는 주민들이 줄을 서 있다. AP연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

이스라엘군이 지상전을 벌이고 있는 가자지구 최대 도시 가자시티에서 분유 등을 실은 유엔아동기금(UNICEF·유니세프)의 구호품 트럭이 약탈당했다.


19일(현지시간) 유니세프와 이스라엘군 설명을 종합하면 전날 가자시티의 유니세프 단지 바로 앞에서 어린이를 위한 영양실조 치료식(RUTF) 운송을 준비하던 이 단체 트럭 4대에 무장 괴한이 접근했다. 이들은 총구를 들이대고 운전기사를 납치했으며, RUTF를 다른 곳으로 빼돌린 후에 운전기사를 풀어줬다.

유니세프는 "중증·급성 영양실조를 앓는 최소 2700명의 어린이가 RUTF를 받지 못하게 됐다"며 "가자지구의 모든 주민이 인도적 지원을 존중하고 보호해야 한다"고 촉구했다.


이와 관련해 이스라엘 국방부 산하 팔레스타인 업무조직 민관협조관(COGAT)은 성명에서 팔레스타인 무장정파 하마스를 약탈 배후로 지목했다. COGAT는 "하마스 테러리스트들이 뻔뻔하게 분유를 실은 트럭을 강탈했다"며 "하마스가 주민의 안위를 신경 쓰지 않고 테러 목적에만 관심이 있다는 것이 다시 한번 증명됐다"고 비난했다.


그러면서 "유니세프는 그들을 '하마스 테러리스트'가 아닌 '무장한 사람들'이라고 지칭했다"며 "왜 유엔은 하마스를 감싸나"라고도 지적했다.




차민영 기자 blooming@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"머리 진짜 잘 썼네"…500개 이름 넣었더니 '대박' 매출 3배 폭등한 '이 과자' "머리 진짜 잘 썼네"…500개 이름 넣었더니 '대박'... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"10만원 한 번 더" 1차 소비쿠폰 효과 이어간다…22일부터 2차 신청

"감기 아닐지도…" 10월부터 유행하는 '이 감염병'

휠체어 탄 김건희, 구속 후 병원서 첫 포착…전자발찌도 착용

"혁신 없어도 아이폰은 아이폰" 새벽부터 '오픈런'…외국인도 '북적'

"우리 엄마보다 젊어보여"…93세 이길여 총장 놀라운 근황

"출근길 첫 차가 11시라고?"…'오세훈표' 한강버스 엇갈린 반응

與 만난 MBK, 매수자 결정 때까지 홈플러스 폐점 않기로

새로운 이슈 보기