트럼프 차남 "가상화폐가 美달러 구할 수 있다"

트럼프 일가, 다양한 가상화폐 관련 사업 중

"트럼프, 돈 신경 쓴다면 출마 안 했을 것"

"가상화폐가 미국 달러화를 구할 수 있다"

도널드 트럼프 미국 대통령의 차남 에릭 트럼프가 전 세계에서 몰려드는 가상화폐 수요가 미국으로 투자를 유인할 것이라며 한 말이다.

연합뉴스는 18일(현지시간) 주요 외신을 인용해 에릭이 지난 16일 인터뷰에서 이같이 말했다고 보도했다. 그는 디지털 자산에 대한 수요가 전 세계에서 이상한(wonky) 통화로 된 수천조달러의 자금을 미국으로 유입시킬 것이라고 주장했다.

그의 발언은 최근 달러 가치가 급락세를 보이는 가운데 나온 것이라고 매체는 짚었다. 트럼프 대통령의 무역 전쟁, 미 중앙은행 연방준비제도(Fed)에 대한 거듭된 공격 등으로 인해 기축통화인 달러화에 대한 투자자들의 신뢰가 흔들리고 있다. 또 트럼프 대통령이 추진한 감세 법안도 미국의 재정 적자를 더 키울 것이란 우려를 낳으면서 달러화에 타격을 안겼다는 지적이 나온다.

트럼프 대통령은 지난 대선에서 미국을 '가상화폐의 수도'로 만들겠다고 공약한 바 있다. 당선 이후에는 트럼프 가문 전체가 가상화폐 분야에서 문어발식으로 사업을 확장하는 중이다.

트럼프 일가의 가상화폐 기업 월드리버티파이낸셜(WLFI)은 이달 초 새 코인 'WLFI'를 세계 최대 가상화폐 거래소 바이낸스와 한국 업비트, 빗썸 등 글로벌 거래소에 출시했다.

월스트리트저널(WSJ)은 이 코인 출시로 트럼프 일가가 보유한 지분의 가치가 50억달러(약 7조원)에 달한다고 추산했다. 트럼프 대통령이 보유한 WLFI 코인 물량만 지난해 말 기준 157억5000만개로, 그 가치는 현재 30억달러가 넘는다.

이외에도 트럼프 일가는 트럼프 대통령과 그의 부인 멜라니아의 이름을 딴 2개의 밈 코인과 '트루스소셜 비트코인 ETF(상장지수펀드)' 등 다양한 암호화폐 사업에 관여하고 있다.

에릭 또한 비트코인 관련 사업에 직접 관여하고 있다. 그는 트럼프 일가가 올해 설립해 지난 3일 나스닥에 상장된 비트코인 채굴·비축 기업 '아메리칸 비트코인'에 현재 5억달러(약 6950억원) 이상의 지분을 보유 중이다.

그러나 에릭은 가상화폐 사업으로 트럼프 일가가 얻는 재정적 이익은 대수로운 게 아니라고 강조했다. 그는 "아버지가 자신의 삶을 돈벌이에 이용하는 걸 신경 쓴다면 그는 대통령에 출마하지 않았을 것이다. 우리가 해온 모든 일은 우리 삶을 비(非)수익화한 것이다"라고 주장했다.





김현정 기자 kimhj2023@asiae.co.kr



