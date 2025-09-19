본문 바로가기
칠곡군, 군민들의 신뢰받는 행정!

영남취재본부 김이환기자

입력2025.09.19 18:21

청렴정책 추진 동력을 확보
부패취약분야 발굴·개선을 위해 운영

경북 칠곡군은 지난 18일 김재욱 군수 주재로 부군수, 국장, 실 과장이 참여한 가운데 '2025년 제3차 칠곡군 청렴 추진단 회의'를 개최했다.


청렴 추진단은 김재욱 군수를 단장으로 간부 공무원으로 구성된 청렴 회의체로, 우리 군 청렴 정책 추진 동력을 확보하고, 부패 취약 분야 발굴·개선을 위해 운영하고 있다.

2025년 제3차 칠곡군 청렴 추진단 회의 주재 사진/김이환 기자

이날 추진단 회의는 2025년도 청렴 정책 추진 성과를 종합적으로 점검하는 자리로, 칠곡군 반부패 청렴 정책 추진과제 및 추진반별 청렴 실천 자율과제의 추진 결과를 최종 보고하고 향후 개선 방안에 대해 논의했다.

김재욱 칠곡군수는 "청렴이 조직 문화로 자리할수록 군정의 투명성과 신뢰도가 높아진다. 청렴 정책 성과 공유를 통해 좀 더 실효성 있고 다양한 청렴 시책을 추진할 수 있도록 다 함께 노력하자"고 청렴 추진단의 적극적인 관심과 협조를 당부했다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr
