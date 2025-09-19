본문 바로가기
충남도, 40억 투입 '논산·계룡 스마트 가축경매시장' 개장

충청취재본부 이병렬기자

입력2025.09.19 14:40

축산 유통 투명성·효율성 강화…농가 소득 증대 기대

충남도, 40억 투입 '논산·계룡 스마트 가축경매시장' 개장
충남도가 19일 논산시 부적면에 '논산·계룡축협 스마트 가축경매시장'을 준공하고 본격 운영에 들어갔다.


이 사업은 노후화된 기존 경매장을 현대화해 안전성과 편의성을 높이기 위해 추진됐다.

총사업비 40억 원(도비·시비·자부담 포함)을 들여 조성된 이 시설은 대지 2만9933㎡, 건축면적 2990㎡ 규모로 큰 소 100두, 송아지 364두 등 총 464두를 수용할 수 있다.


특히 최신 스마트 경매 시스템과 관리 설비가 도입돼 거래 과정의 투명성과 효율성이 높아지고, 농가 대기시간 단축과 생산성 향상도 기대된다.


도는 공주, 예산에 이어 세 번째 스마트 가축경매시장을 갖추게 됐으며, 이를 통해 축산농가의 유통 경쟁력 강화와 소득 증대 효과가 클 것으로 전망하고 있다.

도 관계자는 "이번 가축경매시장은 단순한 시설이 아니라 지역 축산업의 지속가능한 발전을 위한 전환점"이라며 "스마트 시스템 운영을 통해 한우 농가의 생산성 향상과 거래가격 투명성을 확보해 농가 소득 증대를 뒷받침하겠다"고 말했다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

