부민병원그룹, 국가대표선수촌과 의료지원 간담회 개최

부민병원그룹은 지난 16일 충북 진천 국가대표선수촌에서 국가대표 선수들의 건강 관리와 의료지원 강화를 위한 간담회를 열었다.

이날 간담회에는 부민병원 정훈재 연구원장과 서경묵 스포츠재활센터장, 국가대표선수촌 김택수 선수촌장과 김현철 메디컬센터장 등 주요 관계자들이 참석해 국가대표 선수 맞춤형 의료지원 방안을 논의했다.

부민병원그룹이 국가대표선수촌과 의료지원 간담회를 열고 기념촬영하고 있다. 부민병원 제공 AD 원본보기 아이콘

간담회에서는 ▲정밀 메디컬 체크 지원 ▲종목별 전문 재활 프로그램 제공 ▲부민병원-선수촌 간 의료지원 협력체계 구축 등이 주요 의제로 다뤄졌다.

김택수 선수촌장은 "국가대표 선수들의 건강과 경기력 유지를 위해 관심과 지원을 아끼지 않는 부민병원에 감사드린다"며 "선수들이 최고의 성과를 낼 수 있도록 지속적인 협력을 기대한다"고 말했다.

정훈재 연구원장은 "국가대표 선수들의 건강을 책임지는 것은 부민병원에 큰 영광이자 명예"라며 "이번 간담회가 국가대표 선수들을 전문적으로 지원하는 든든한 출발점이 되길 바란다"고 말했다.

부민병원은 지난해 6월 대한체육회 진천국가대표선수촌과 의료지원 업무협약을 체결했으며, 국가대표 선수와 지도자, 임직원들에게 신속한 진료와 건강검진 서비스를 제공해 오고 있다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>