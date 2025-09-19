삼성·LG, IDEA 2025 휩쓸었다…'디자인 혁신' 성과 인정(종합)

삼성, IDEA 금상 2개 포함 47개 수상

AI 접목 디자인, 지속가능성 등 호평

LG, 3대 디자인 어워드 총 100개 상

삼성전자와 LG전자가 국제 디자인 공모전 'IDEA 2025'에서 대거 수상하며 디자인 혁신을 인정받았다.

삼성전자는 IDEA 2025에서 금상 2개, 은상 3개, 동상 3개, 입상 39개를 포함해 총 47개 상을 받았다고 19일 밝혔다. 올해는 ▲AI(인공지능)를 접목한 차별화된 디자인 ▲사회적 가치를 담은 지속가능한 선행 콘셉트 디자인 등 고객 중심의 라이프스타일 디자인이 호평받으며 대규모 수상을 했다고 설명했다.

미국 산업디자이너 협회(IDSA)가 1980년부터 주관해온 IDEA는 디자인 혁신성과 사용자 경험, 사회 기여도를 심사해 ▲산업 제품 ▲소비자 기술 ▲디지털 인터랙션 ▲패키징 등 총 20개 부문에서 올해의 수상작을 발표했다.

이번 IDEA 2025에서는 '삼성 모바일 디자인 비주얼 아이덴티티 시스템'과 저시력자를 위한 '가전의 포용적 디자인 선행 콘셉트'가 최고상인 금상을 수상했다.

'IDEA 2025'에서 금상을 수상한 '삼성 모바일 디자인 비주얼 아이덴티티 시스템(Samsung Mobile Design Visual Identity System)'. 삼성전자. AD 원본보기 아이콘

삼성 모바일 디자인 비주얼 아이덴티티 시스템은 갤럭시 모바일 제품의 다양한 폼팩터를 하나의 시각적 정체성으로 연결한 것이 특징이다. 각각의 제품이 가진 모바일 폼팩터의 특징을 고유의 규칙에 따라 직관적으로 표현해, 제품이 가진 본질적 가치에 집중한다는 디자인 메시지 '에센셜(Essential)'을 효과적으로 전달했다는 평가를 받았다.

저시력자를 위한 가전의 포용적 디자인 선행 콘셉트는 시각 장애인과 노인뿐만 아니라 모든 사용자들이 가전제품을 더 쉽고 편리하게 사용할 수 있도록 접근성을 높인 디자인이다. 다양한 제품의 조작 버튼 형태와 색상 체계를 표준화한 것이 특징이며 빛, 소리, 볼록 엠보싱 등으로 시각·청각·촉각적 안내를 동시에 제공한다. 이를 통해 저시력자를 포함한 사용자들은 보다 직관적으로 제품을 이해하고 더 쉽게 조작할 수 있다.

은상을 수상한 갤럭시 탭 S10 시리즈는 대화면에 최적화된 AI가 적용된 프리미엄 태블릿이다. 사용자는 다양한 AI 기능을 S펜으로 손쉽게 사용할 수 있으며, 스마트싱스의 '3D 맵 뷰'를 통해 집과 연결된 모든 기기를 한 번에 관리하는 등 태블릿에 최적화된 AI 사용 경험을 누릴 수 있다.

▲모듈식 공간 디자인 선행 콘셉트 '삼성 스마트 모듈러 하우스' ▲빌딩 통합 관리 솔루션(b.IoT)의 '디지털 트윈'도 은상을 수상했다. ▲갤럭시 S24 FE ▲비전 AI 온스크린 스토리 ▲가정용 히트펌프 난방기기 'EHS 모노 시스템' 등 총 3개 디자인은 동상을 수상했다.

LG전자가 '레드닷 디자인 어워드' 브랜드&커뮤니케이션 부문에서 대거 수상했다. LG전자. 원본보기 아이콘

삼성전자는 AI 제품, 선행 콘셉트, 전시 등 다양한 부문에서 인정받으며 39개의 디자인이 입상했다. 특히 AI 기술을 접목해 사용자들에게 차별화된 경험을 제공하는 제품들이 주목을 받았다. ▲갤럭시 Z 폴드·플립6 ▲스마트 모니터 M9 ▲상하 결합형 세탁기·건조기 비스포크 AI 원바디 등이 선정됐다.

제품 외 콘셉트 디자인과 전시 부문에서도 입상했다. ▲패키지 디자인 '보자기(BOJAGI)' 선행 콘셉트 ▲디자인 철학 전시 '공존의 미래' 등이 이름을 올렸다.

마우로 포르치니 삼성전자 디바이스경험(DX)부문 최고 디자인 책임자(CDO) 사장은 "기술과 인간적 공감에서 비롯된 혁신은 우리 모두의 삶을 더욱 풍성하게 한다"며 "기술의 한계를 극복하고 사람과 사람을 따뜻하게 이어주며, 모두가 함께 더 밝은 미래를 만들어 나갈 수 있도록 할 것"이라고 말했다.

LG전자는 이번 IDEA에서 16개 상을 수상했다. 특히 무선·투명 TV인 'LG 시그니처 올레드 T'는 레드닷 디자인 어워드와 iF 디자인 어워드에 이어 IDEA에서도 본상을 수상하며 3대 디자인 어워드를 석권했다. 이 제품은 블랙 스크린과 투명 스크린 모드를 리모컨 조작만으로 전환할 수 있는 올레드 TV이다. 이와 함께 ▲LG 시그니처 스마트 인스타뷰 냉장고 ▲LG 아트쿨 ▲LG스탠바이미2 등 다양한 제품과 LG AI 심볼 등이 이번 IDEA에서 디자인 우수성을 인정받았다.

LG전자는 올해 세계 3대 디자인 어워드로 꼽히는 레드닷 디자인 어워드(Red Dot Design Award), IDEA(International Design Excellence Awards), iF 디자인 어워드(International Forum Design Award)에서 총 100개 상을 받았다고 설명했다.

앞서 레드닷 디자인 어워드의 브랜드&커뮤니케이션 부문에서 12개 상을 수상했다. AI(인공지능)홈 플랫폼인 LG 씽큐와 스마트TV 플랫폼 webOS 등에 적용하고 있는 UX(사용자 경험) 등을 인정받았다.

레드닷 디자인 어워드는 매년 ▲제품 ▲콘셉트 ▲브랜드&커뮤니케이션 부문으로 나눠 우수한 디자인을 선정해 시상한다. 브랜드&커뮤니케이션 부문에서는 사용자 편의성과 효율성이 뛰어난 혁신 디자인에 상을 수여한다. 앞서 LG전자는 레드닷 디자인 어워드가 발표한 제품 부문과 콘셉트 부문에서 최고상과 최고혁신상을 수상했다. 제품 부문에서는 ▲냉장고 ▲세탁기 ▲건조기 ▲TV ▲에어컨 ▲공기청정기 ▲오디오 ▲모니터 ▲상업용 로봇 등 총 35개 상을, 콘셉트 부문에서는 LG전자 사내독립기업인 마이테이스트컴퍼니가 듀오보로 최고상을 받았다.

LG전자는 올 초 iF 디자인 어워드 2025에서도 최고상인 금상을 포함해 제품 디자인과 커뮤니케이션·UX(사용자경험)·UI(사용자 인터페이스)·패키지 부문에서 총 36개 상을 받은 바 있다. 제품 디자인 부문에서는 ▲AI홈 허브 'LG 씽큐 온' ▲슬림한 디자인으로 화면의 몰입감을 높인 프리미엄 LCD(액정표시장치) TV 'QNED TV' 등이 수상했고, 커뮤니케이션·UX·UI·패키지 부문에서는 ▲어플 내에서 고객과 친근하게 소통하는 'LG 씽큐 캐릭터' ▲제품 및 서비스의 일관된 사용성을 위한 'LG 아이코노그래피' 등이 상을 받았다.

LG전자는 '모두의 더 나은 삶(Better Life for All)'이라는 지향점 아래 누구나 제품과 서비스에 쉽고 편리하게 접근할 수 있도록 디자인 혁신을 이어가고 있다. 또 고객의 라이프스타일에 대한 세심한 연구를 진행하고 기술과 디자인을 결합하며 고객에게 차별화된 경험을 줄 수 있는 디자인을 추구한다. 특히 고객의 일상적인 행동, 가치관, 취향, 그리고 삶의 방식을 분석해 이를 제품, 공간, 서비스 등의 디자인에 반영하는 라이프스타일 연구에 역량을 집중한다.

정욱준 LG전자 디자인경영센터장은 "앞으로도 라이프스타일에 대한 깊은 연구와 혁신적인 디자인을 통해 사용자 편의성을 높이고, 고객 감동을 선사할 수 있는 고객경험 솔루션을 제공할 것"이라고 말했다.





박준이 기자 giver@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>