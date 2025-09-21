러 군사훈련에 미군 참관…비상 걸린 폴란드[시사쇼]

동유럽 나토 회원국들 비상상황

美-러 관계개선 협상은 계속 진행







러시아와 벨라루스가 지난 12일부터 5일간 진행한 대규모 합동군사훈련 '자파드 2025'에 미국이 고위 장교들로 구성된 참관단을 파견해 북대서양조약기구(NATO·나토) 유럽 회원국들이 크게 반발하고 있다. 동유럽 국가들이 러시아의 군사적 위협에 극도로 긴장하고 있는 상황에서 나온 미국 군사참관단의 러시아 방문은 동맹국들의 신뢰를 흔들고 있다는 평가가 나오고 있다.

폴란드는 국경에 병력급파했는데…미 참관단 벨라루스 방문

16일(현지시간) 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 러시아 니즈니노보고로드에서 열린 '자파드 2025' 군사훈련에 군복을 입고 참가한 모습. 타스연합뉴스

자파드 2025는 러시아와 벨라루스가 4년마다 공동으로 진행하는 연합 기동 훈련이다. 이번 훈련은 지난 12일부터 16일까지 5일간 러시아 본토와 벨라루스, 발트해, 바렌츠해 등 여러 지역에서 동시에 진행됐다.

특히 벨라루스에서 진행된 훈련이 큰 관심을 끌었는데, 벨라루스가 폴란드 동부 국경과 직접 맞닿아 있어 폴란드 정부가 극도의 긴장감을 보였기 때문이다. 훈련 소식이 전해지자 폴란드는 즉시 4만 명의 병력을 국경에 배치하고 국경을 폐쇄하는 강경 대응에 나섰다.

폴란드의 긴장감은 최근 연이어 발생한 러시아 드론 침입 사건과 무관하지 않다. 훈련 시작 이틀 전인 지난 10일, 러시아 드론 19대가 폴란드 국경을 불법 침입해 폴란드군이 출동, 이 중 4대를 격추시키는 사건이 발생했다. 러시아 측은 "우크라이나로 향하던 드론이 고장 났다"고 해명했지만, 폴란드는 "19대가 동시에 고장날 수 있느냐"며 강하게 반발했다.

여기에 15일에는 러시아 드론이 또 다른 나토 회원국인 루마니아 국경까지 불법 침입하면서 동유럽 전체에 긴장감이 극도로 고조된 상황이었다. 동유럽 국가들이 군사적 초비상 상태에 돌입한 가운데 미국과 터키, 헝가리 3개국이 러시아-벨라루스 합동훈련에 대표단을 파견하면서 엄청난 논란에 휩싸였다.

터키와 헝가리는 나토 회원국임에도 전통적으로 친러 성향 국가로 분류되며, 나토와 러시아 간 중재 역할을 맡아온 국가들이어서 어느 정도 이해할 수 있다는 반응이었다. 하지만 미국의 참관단 파견은 완전히 다른 차원의 문제로 받아들여졌다. 미국은 나토의 중심 국가이자 나토 조약 5조에 따라 회원국들의 방위를 전적으로 책임지고 있는 국가다. 동유럽 나토 회원국들이 모두 군사 비상이 걸리고 긴장하고 있는 상황에서 러시아의 대규모 군사 행사에 미군 고위 장교들을 보낸 것은 전력 분석보다는 친교 목적이 아니냐는 지적이 제기되고 있다.

실제로 자파드 2025 훈련은 실제 군사 전력을 노출하거나 하는 행사라기보다는 러시아와 벨라루스 간 우호관계 증진과 러시아의 군사력을 유럽에 과시하는 상징적 성격이 강한 행사였다. 이러한 행사에 미국이 고위 장교단을 보낸 것은 동맹국들에게 혼란스러운 신호를 준 것으로 해석되고 있다.

유럽연합, 19차 대러 제재안 발표 무기한 연기

미국의 이례적 행보는 유럽 동맹국들을 당황시켰다. 유럽연합은 원래 17일 발표하려던 19차 대러 제재안에서 석유 수입 추가 제한 등의 내용을 담으려 했지만, 트럼프 행정부의 대러 정책 방향을 가늠하기 어렵다는 이유로 발표를 무기한 연기했다.

이는 미국과 러시아가 우크라이나 전쟁과는 별개로 양국 간 관계 개선 작업을 지속하고 있기 때문으로 분석된다. 양국 간에는 우크라이나 전쟁 휴전 문제 외에도 핵 감축, 탄도 미사일 감축, 북극 지역 안보 문제 등 조 바이든 전 행정부 때 거의 폐기됐던 각종 안보 조약들을 재설정할 필요가 있는 상황이다.

미국이 표면상으로는 대러 제재 강화를 외치면서도 러시아에 군사 대표단을 보내 유화적 제스처를 취한 것은 이러한 배경에서 나온 것으로 보인다. 하지만 이로 인해 동맹국들은 "미국의 진정한 입장이 무엇이냐"며 신뢰에 의문을 표하고 있다. 미국 정부가 최근 발트 3국을 비롯한 동유럽 국가들에게 앞으로 군사 지원을 단계적으로 축소할 수 있다고 통보했다는 외신 보도까지 나오면서, 미국에 대한 신뢰도가 더욱 떨어지고 있는 상황이다.

특히 폴란드의 불안감은 지정학적 위치에서 비롯된다. 폴란드는 동북쪽으로는 러시아 영토인 칼리닌그라드와 접하고, 동부 국경은 벨라루스와 맞닿아 있어 양면으로 포위된 형국이다. 러시아는 이 두 지역에 지속적으로 군사력을 증강시키고 있으며, 극초음속 미사일과 전술 핵무기 배치까지 언급하며 실제 배치도 이루어지고 있다.

여기에 칼리닌그라드와 벨라루스 사이에 위치한 '수바우키 회랑'을 러시아가 일시에 점거할 수 있다는 우려도 나오고 있다. 이 지역은 폴란드, 벨라루스, 러시아, 리투아니아 국경 사이에 놓인 무주공산으로, 상당 기간 방치돼 있어 한국의 비무장지대와 유사한 성격을 가지고 있다.

러시아군이 최근 이 지역에 지속적으로 드론을 보내며 감시를 강화하고 있어, 유사시 갑작스럽게 점령할 가능성에 대한 우려가 제기되고 있다. 만약 러시아가 수바우키 회랑을 점령해 칼리닌그라드와 벨라루스를 연결하게 되면, 발트 3국과 폴란드 간 육로가 차단되면서 발트 3국은 완전히 포위될 수 있다.

이 경우 발트 3국은 러시아의 전면 침공 위협에 직면하게 되고, 폴란드는 혼자서 동부 전선을 담당해야 하는 버거운 상황에 놓일 수 있다. 더욱 문제가 되는 것은 수바우키 회랑이 공식적으로 어느 나라에도 소속되지 않은 지역이어서, 러시아가 일시적으로 점령해도 나토에서 즉각적인 대응을 하기 어렵다는 점이다.

미국의 동맹 신뢰도 하락과 각자도생 우려

미국의 모호한 대러 정책과 동유럽 군사 지원 축소 시사는 동맹국들의 큰 우려를 낳고 있다. 가장 핵심적인 문제는 러시아가 나토 회원국 중 하나를 침공할 경우 미국이 과연 나토 조약 5조에 따라 신속하고 확실한 군사적 대응을 해줄 것인가 하는 점이다.

폴란드의 경우 2차 세계대전 당시 영국과 프랑스의 군사 개입이 늦어지면서 독일과 소련의 협공으로 국가가 분할된 역사적 트라우마를 가지고 있다. 이 때문에 동맹국의 군사적 지원에 대한 확신이 없으면 극도의 불안감을 느낄 수밖에 없는 상황이다. 폴란드 서부에는 바로 유럽 나토의 중심기지인 독일이 위치해 있어 유럽 중앙부로 러시아 세력이 진출할 수 있다는 위기감도 함께 고조되고 있다. 폴란드에는 현재 미군이 주둔하고 있고, 미국 정부는 독일 주둔 미군 일부를 추가로 폴란드에 지원하겠다는 약속까지 했지만 불안감은 계속 커지고 있다.

유럽에서의 동맹 균열 양상은 동북아시아 지역에도 직접적인 영향을 미칠 수 있다. 미국이 자국 국익만을 우선시하며 동맹국의 안위보다 양자 관계를 중시하는 경향을 보인다면, 한국을 비롯한 아시아 동맹국들에게도 비슷한 문제가 발생할 수 있다. 동북아시아는 유럽과 달리 북한, 중국, 러시아 등 여러 군사 도발 가능 세력들이 복합적으로 얽혀 있어 더욱 복잡하고 위험한 지역이다. 미국이 동유럽 문제에서처럼 소극적으로 대응할 경우 예측하기 어려운 상황들이 전개될 수 있다.

이러한 상황이 지속되면 각국이 자체 방어에 나서는 '각자도생' 체제로 전환될 가능성도 배제할 수 없다. 실제로 우크라이나뿐만 아니라 유럽 각국에서도 자체 핵무장 논의가 나오고 있는 상황이다. 앞우로 한국 정부는 중국과 러시아, 북한 등 주변 위협 세력들의 동향과 이들 간의 연대 강화 움직임은 물론 미국과 전세계 동맹국간의 관계변화 또한 면밀히 관찰하고 대응 전략을 마련해야하는 숙제가 생겼다.





이현우 기자 knos84@asiae.co.kr



