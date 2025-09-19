김정관 산업장관 "4000억 규모 철강 수출 보증상품 신설"

"AI·수소환원제철로 미래 대비"

정부가 철강산업의 위기 극복과 미래 경쟁력 강화를 위해 약 4000억원 규모의 '철강 수출공급망 강화 보증상품'을 신설하고, 세계 최초로 추진 중인 한국형 수소환원제철 실증사업을 본격화하기로 했다.

김정관 산업통상자원부 장관은 19일 포항을 방문해 이 같은 지원 방안을 밝히며 "AI 기반 공정 혁신과 저탄소·고부가 제품 전환을 적극 뒷받침하겠다"고 강조했다.

김 장관은 산업위기선제대응지역으로 지정된 포항에서 포스코 제철소 2고로와 수소환원제철 개발센터를 점검하고, 주요 철강사 대표들과 간담회를 가졌다. 현장 점검에서 그는 "근로자 안전이 산업 경쟁력의 출발점"이라며 중대재해 예방을 위한 기업 관리 강화와 투자 확대를 당부했다.

정부가 중점적으로 추진하는 수소환원제철은 철강산업의 '그린 경쟁력'을 획기적으로 높일 핵심 기술로, 2026년부터 2030년까지 총 8100억 원 규모의 실증사업이 진행될 예정이다. 김 장관은 "AI 접목을 통한 생산 효율성과 안전관리 강화, 저탄소 철강재·특수탄소강에 대한 인센티브 제공 등 전환 지원을 이어가겠다"고 밝혔다.

이날 간담회에는 포스코, 현대제철, 동국제강, 세아제강, 넥스틸, TCC스틸 등 주요 철강사 경영진과 한국철강협회 상근부회장이 참석했다. 김 장관은 "대미 관세 협상에서 철강 관세 면제를 강하게 요구했으나 관철이 쉽지 않았다"며 업계의 이해를 요청하는 한편, "관세 완화 협의를 지속하고, 우회덤핑 등 불공정 수입재 방어를 강화하겠다"고 말했다.

또 그는 "국내외 공급과잉 문제에 대해서는 업계와 긴밀히 소통하며 품목별 대응 방향을 마련하고, 철강산업 위기로 촉발된 지역경제 어려움도 해소하겠다"며 "국회에서 발의된 철강산업특별법 역시 주요 정책과제가 입법화될 수 있도록 협의해 나가겠다"고 덧붙였다.

산업부는 지난 1월 출범한 '철강산업 경쟁력 강화 TF'를 중심으로 전문가와 업계와의 논의를 이어왔으며, 그 결과를 토대로 ▲글로벌 공급과잉 대응 ▲불공정 수입재 차단 ▲저탄소·고부가 전환 ▲안전관리 및 상생협력 강화를 포함한 '철강산업 고도화 방안'을 조만간 발표할 계획이다.





