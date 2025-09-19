본문 바로가기
횡성군, 2025 청년의 날 행사 개최…"청년, 횡성과 설레는 만남"

이종구기자

입력2025.09.19 09:25

강원도 횡성군은 지역 청년들의 사회 참여 확대와 경제적 역량 강화를 위해 20일 횡성복합아트센터 야외공연장 일원에서 '2025 청년의 날 행사'를 성대하게 개최한다.

청년의날 행사 리플렛. 횡성군 제공

이번 행사의 부제는 '청년, 횡성과 설레는 만남-우리 지금 만나'로, 청년과 지역사회가 함께 소통하고 성장하는 축제의 장이 될 전망이다.


행사장에는 청년 기업 및 소상공인들이 직접 참여하는 홍보·판매·체험 부스가 운영되며, 다양한 공연과 이벤트가 함께 어우러진 풍성한 구성으로 진행된다. 특히 청년들의 현실적 고민인 일자리 문제 해결을 위해 일자리 매칭 프로그램이 진행돼 지역 기업과 청년들을 직접 연결하는 기회의 장이 될 것으로 기대된다.

또한, 지역의 청년들과 군수, 군의장, 국회의원 등 지역 리더들이 직접 참여하는 '횡성청년×리더 소통라운드 프로그램'도 운영되어, 청년들의 목소리를 듣는 뜻깊은 시간이 될 예정이다.


이 외에도 청년들이 직접 무대에 올라 다양한 장르의 곡을 선보이는 '멸종위기 청년가요제'도 열려, 참가자들은 자신만의 음악적 색깔과 열정을 발산하며 관람객들에게 신선한 감동과 활력을 전할 것으로 기대된다.


김명기 횡성군수는 "이번 청년의 날 행사는 청년들이 문화와 일자리, 그리고 지역사회와의 소통을 통해 서로의 가능성을 확인하고 성장할 수 있는 뜻깊은 시간이 될 것"이라며 "앞으로도 횡성군은 청년들이 마음껏 꿈을 펼치고 지역 발전에 적극적으로 기여할 수 있도록 다양한 지원과 기회를 지속적으로 마련해 나가겠다"고 밝혔다.




횡성=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
