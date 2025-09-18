본문 바로가기
양주시, '2025 군인가족의 날 기념행사' 26일 개최

이종구기자

입력2025.09.18 18:47

경기 양주시는 오는 26일 오후 1시 30분 경기섬유종합지원센터 컨벤션홀에서 '2025 군인가족의 날 기념행사'를 연다.

'2025 군인가족의 날 기념행사' 포스터. 양주시 제공

이번 행사는 '군인복지기본법' 제17조에 따라 매년 9월 넷째 주 금요일로 지정된 '군인가족의 날'을 맞아 마련됐다. 군 장병과 가족들의 헌신에 대한 감사의 뜻을 전하고, 군과 지역사회 간 소통과 화합을 도모하기 위해 추진된다.


행사에는 제8기동사단, 제25보병사단, 제28보병사단, 제72보병사단, 제5기갑여단 등 관내 주요 군부대 지휘관을 비롯한 장병 및 가족들을 초청하여 진행할 예정이다.

유공자 표창을 비롯해 품격 있는 음악회, 군인가족 자녀의 군가 제창 등 다채로운 프로그램이 준비돼 있어 심리적 재충전과 감동을 함께 나누는 시간이 될 것으로 기대된다.


양주시 관계자는 "군인가족의 날을 맞아 헌신하는 군 장병과 가족들께 감사의 마음을 전하고자 이번 행사를 준비했다"며 "앞으로도 군과 지역사회가 상생할 수 있도록 다양한 지원과 소통을 이어가겠다"고 말했다.




양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
